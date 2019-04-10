Son Dakika Haberleri: Kadın Tutukluya Kelepçeyle Doğum Yaptırıldığı" İddiasına Yalanlama

Kadın Tutukluya Kelepçeyle Doğum Yaptırıldığı" İddiasına Yalanlama

1 saat önce

Adalet Bakanlığından, "kadın tutukluya kelepçeyle doğum yaptırıldığı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Kadın Tutukluya Kelepçeyle Doğum Yaptırıldığı
Adalet Bakanlığından, "kadın tutukluya kelepçeyle doğum yaptırıldığı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında, "Kadın tutukluya kelepçe ile doğum yaptırıldığı" yönünde haberler yer aldığı belirtildi.

Haberlerde adı geçen mahkumun, 5 Şubat 2019'da kontrol muayenesi için Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine sevk edildiği bildirilen açıklamada, yapılan muayene sırasında bebek hareketlerinde azalmanın ve doğuma uygun hale geldiğinin gözlemlenmesi üzerine hastane yatışının gerçekleştirildiği kaydedildi. Açıklamada, bir gün sonra sezaryen doğumla bir kız çocuk dünyaya getiren hasta mahkuma, hastaneye yatış yapıldığı andan taburcu olduğu ana kadar kelepçe takılmadığı ifade edildi.

Ayrıca, mahkumun Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesi kararıyla 3 Nisan 2019'da tahliye edildiğine dikkat çekilerek, "kelepçeyle doğum yaptırıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı" vurgulandı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:42 Kaynak: AA
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