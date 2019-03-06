Kadın Üretici, Çakırbeyli Köy Pazarı'nda Kazandığı Parayla Evini Yaptı

Aydın'ın Çakırbeyli Mahallesi'nde Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan pazarda pazarcılık yapan kadınlar kazançlarıyla evlerini geçindiriyor.

Aydın'ın Çakırbeyli Mahallesi'nde Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan pazarda pazarcılık yapan kadınlar kazançlarıyla evlerini geçindiriyor.



Kimisi çocuğunu, torununu okutan kadınlardan Funda Terzi ise üç yıldır yaptığı pazarcılıkla evini yaptırdı. Funda Terzi kadınlara destek verdiği ve sahip çıktığı için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür edip "Bu evimin taşında Özlem Çerçioğlu'nun emeği var" dedi.



Aydın'da yapılan yatırımlarla yerel kalkınmanın bir sonucu olarak kentten köye göçü de özendiren ve bu anlamdaki en güzel örneklerinden olan "Köy Pazarları Projesi", kadınlar iş imkanı da sağladı.



Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise, Funda Terzi'yi tebrik edip kadınlara iş imkanı sağlamaktan çok mutlu olduklarını söyledi. Türkiye'nin en büyük sorununun işsizlik olduğunun altını çizen Başkan Çerçioğlu "Köy Pazarları Projesi"yle yüzlerce ev kadınına ve gence iş imkanı sağladıklarını belirtti.



Funda Terzi ev hanımlığından pazarcılık yaparak evini inşa etmesine giden süreci şöyle anlattı: "Pazar kurulduğunda ilk yazılanlar arasındaydım. Yaklaşık üç yıldır pazardayım. Sağlık sorunları sebebiyle belki birkaç hafta gidememişimdir. Diğer türlü pazarı hiç bırakmadım. Aydın'da yaşıyordum, ilk günlerde hafta sonları gidip geliyordum. Böyle olmayacak dedim. Nasıl olsa Özlem Hanım'ın sayesinde bir destek kazandık. Eşim asgari ücretle çalışıyor. Ona destek amaçlı bu pazar işine girdim. Bu evin taşında Özlem Hanım'ın da emeği var. Çünkü aylıklı insanlarız, bu pazar işi ev yapmaya cesaret edemezdik. Evimizi yaptırdık, Aydın'a bile gitmek istemiyoruz. Arkada ocağımız var yemeğimizi yapıyoruz. Bir heyecanla hafta sonu köye gidiyoruz. İster istemez heyecanlanıyorum. Acaba daha mı güzel olacak diye heyecanlanıyorum. Allah'ım şimdiye kadar utandırmadı, umarım bundan sonra da utandırmaz. İşin açıkçası Özlem Hanımın da yüzünü kara çıkartmam. O bize güvendi, biz de ona güveniyoruz. Hayırlısı olsun inşallah.



Birçok kadın bu pazardan ekmek yediğine işaret eden Terzi, "Çakırbeyli pazarı birçok insanın ekmek kapısı oldu. Küçük bir şeyle başladık, şimdi daha fazla ne yapabiliriz diye bakıyoruz. Pazar gelenlerden fikir alıyoruz. Neler istersiniz diye soruyoruz. Müşterilerime başka ne istersiniz diye soruyorum ve onların fikirlerine göre hareket ediyoruz. Sağ olsunlar her müşterimiz memnun kalıyor ve pazarın ne kadar güzel olduğunu söylüyor. Başka yerlerle karşılaştırıp Çakırbeyli'nin daha güzel ve pazarın daha güzel olduğunu söylüyor. Herkes çok memnun. Özlem Çerçioğlu bize o kadar güvendi ki, bu pazarı kadınlar için kurdu. Biz elimizde kumanda televizyonun başındaydık. Kendimize göre bir yemek yapıp yaşıyorduk. Eşimiz para getirecek onun idaresi vardı. Şimdi para kazandığımız için paranın değerini biliyoruz, paranın değerini de anladık. Belki önceden para kazanmadığımız için paranın değerini de bilmiyorduk. Olan kadarıyla idare ediyorduk. Yiyorduk, içiyorduk. Ama şimdi para kazanmasını öğrendik, harcamasını öğrendik, tutmasını öğrendik. Hepsini öğrendik yani. O yüzden Özlem Hanım biz kadınlar için o kadar güzel bir şey yaptı ki tarif bile edemem. En azından kendi adıma söyleyeyim. Ben o kadar memnunum ki., çocuğum harçlık istediğinde babandan al demiyorum. Tamam oğlum paran orada lazım olduğu kadar al git diyorum. Bir şey alınacağında kendim alıyorum. En basitinden insana güven duygusu geliyor. Para kazanmak, emeğimin karşılığını almak çok güzel bir şey" dedi. - AYDIN

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