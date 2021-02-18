Kadın üretici pazarı 'Cimcime Anne'ye umut oldu - Son Dakika

Sokakta mendil ve oyuncak satarak geçimini sağlayan ve Mersin'de 'Cimcime Anne' olarak tanınan 71 yaşındaki Meliha Türkgenç, Yenişehir Belediyesi Pazar Ötesi Kadın Üretici Pazarında kendisine tahsis edilen tezgahına kavuştu.

Hayat hikayesini anlattığı 'Bi insan' adlı Youtube kanalında 'Geçimini sağlamak amacıyla sokak sokak gezdiği için artık çok yorulduğunu ve ürün satabileceği bir tezgah istediğini' ifade eden Meliha Türkgenç'ın bu talebini Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit cevapsız bırakmadı. Başkan Özyiğit'in talimatıyla kadınların el emeği ürünlerini satışa sunduğu Pazar Ötesi Kadın Üretici Pazarında, Türkgenç'e tezgah tahsis edildi. Pazara gelen Türkgenç'i, Başkan Abdullah Özyiğit ve üretici kadınlar sevgiyle karşıladı.

El emeği takılar, örgüler ve renkli süs eşyaları satacağı tezgahının başına geçen Meliha Türkgenç, mutluluk gözyaşlarına hakim olamadı.

"Bundan sonra burada hep beraberiz"

Meliha Türkgenç'in yıllardır çile çektiğine ve zor koşullarda yaşadığına dikkat çeken Özyiğit, "Biz duyguları yüksek bir toplumuz ve dayanışmayı ön planda tutuyoruz. Bu dayanışmayı daha fazla ortaya çıkarmak gerekiyor. Cimcime Anne yıllardır çile çekmiş, zor koşullarda yaşamış. Dolayısıyla bugün Pazar Ötesi Kadın Üretici Pazarında kendisine bir alan açtık. Kendi emeği ile yaşayacak ve daha fazla dayanışma içinde olacak. Bu süreçte kendisine destek olan herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonra burada hep beraberiz" dedi.

"Ben Başkanımı çok seviyorum. O, bana yardım etti"

"Yollarda yattım, ortalıkta kaldım, aç kaldım, susuz kaldım" diyen Meliha Türkgenç ise şuan çok mutlu olduğunu söyledi. Türkgenç, "Ben dünyaya geldim geleli çok acı günler yaşadım. Yollarda yattım, ortalıkta kaldım, aç kaldım, susuz kaldım en sonunda 10 sene önce bir yer buldum, orada kalıyorum. Bazen oyuncak sattım, bazen mendil sattım. Bazı insanlar bana dilendiğimi söylüyor. Sokak sokak gezerek satış yapmaya çalışıyordum, bazen kazanıyordum bazen kazanamıyordum. Başkanım bana yardım etti, bugün yeniden dünyaya geldim. 71 yaşındayım, bana bu tezgahı kurdular. Beni sokaklardan kurtardıkları için teşekkür ediyorum. Ben Başkanımı çok seviyorum. O, bana yardım etti" şeklinde konuştu.

Pazar Ötesi Kadın Üretici Pazarının kadın üreticileri de el emeği ürünlerinden Meliha Türkgenç'e hediye ettiler. - MERSİN