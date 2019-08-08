Son Dakika Haberleri: Kadın üreticiler Arife Günü de Eskişehirlilerin hizmetinde
Son Dakika Yaşam Haber

Kadın üreticiler Arife Günü de Eskişehirlilerin hizmetinde

1 saat önce

Tepebaşı Belediyesi'nin hizmete sunduğu Kadın Üretici Ürün Satış Noktası, Arife Günü de Eskişehirlilere hizmet verecek.

Kadın üreticiler Arife Günü de Eskişehirlilerin hizmetinde, System.String[]
Tepebaşı Belediyesi'nin hizmete sunduğu Kadın Üretici Ürün Satış Noktası, Arife Günü de Eskişehirlilere hizmet verecek.

Kadın Üretici Ürün Satış Noktası'nda satılan tamamen el emeği ve doğal ürünler her cumartesi Batıkent Mahallesi'nde Eskişehirlilerle buluşmaya devam ediyor. Satış noktası, Kurban Bayramı'nın arifesi olan 10 Ağustos Cumartesi günü de Eskişehirlilerin hizmetinde olacak. Kadın Üretici Ürün Satış Noktası, Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Batıkent Belde Evi bahçesinde hazırlanan alanda 13 Temmuz Cumartesi günü hizmete açılmıştı.

Satış noktasında, kırsal mahalle sakini kadınların ürettikleri hamur işi, salça, turşu, reçel, kurutulmuş sebzeler, makarna, mantı, tarhana, tatlı, ev yemekleri, meyve, sebze, el işi, çeyizlik ve örgü gibi ürünler satışa sunuluyor. Kızılinler, Çukurhisar, Çalkara, Satılmışoğlu, Keskin, Cumhuriyet, Sakintepe, Yukarısöğütönü, Uludere, Uluönder ve Ertuğrulgazi mahallelerinde ikamet eden 30 kadının el emeği ve tamamen doğal olan ürünler, her cumartesi günü sabah saat 10.00'dan itibaren tüm gün boyunca Batıkent Belde Evi bahçesinde Eskişehirlilerle buluşmayı sürdürüyor. - ESKİŞEHİR
arefe günü, Tepebaşı, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Serena Williams servet kazandı
Parlamentoya bebeğiyle gelen milletvekili dışarı çıkarıldı Ataşehir'de temizlikçi kadının 4. kattan düşme anı kamerada (YENİDEN) Kenya'da Ulusal Meclis'e bebeğiyle giden milletvekili, salondan atıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 14:47:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadın üreticiler Arife Günü de Eskişehirlilerin hizmetinde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]