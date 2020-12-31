Kadın üreticilerden kadın cinayetlerine ortak tepki: "Artık yeter" - Son Dakika

Kadın üreticilerden kadın cinayetlerine ortak tepki: "Artık yeter"

31.12.2020 10:08
Kadın üreticilerden kadın cinayetlerine ortak tepki:

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği yeni yıl etkinliğinde stant açan kadın üreticiler, kadın cinayetlerine karşı ortak tepki gösterdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği yeni yıl etkinliğinde stant açan kadın üreticiler, kadın cinayetlerine karşı ortak tepki gösterdi. Taktıkları siyah renkli yaka kartları ile kadın cinayetlerine dikkat çeken kadın üreticiler, "Artık yeter" dedi.

Kadın cinayetlerine karşı yaptıkları farkındalığa ilişkin bir açıklama yapan Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, "Ne yazık ki böyle bir gün yaşıyoruz. Çok üzgünüz gerçekten" dedi. Herkesin bu konuda eğitime ihtiyacı olduğunu ve sosyal devlet anlayışının ön plana çıkarılması gerektiğini vurgulayan Dokucu, kadınlara yönelik olarak istihdam, eşitlik, ekonomik iyileştirme ve eğitim konusunda altyapı çalışmalarının ağırlıklı olarak başlatılmasının önemine dikkat çekti. Dokucu, "Konuşacak o kadar çok konu var ki, işi kökten çözmek için büyük adımlar atılması gerekiyor. Çünkü bu rezalet, utanç verici bir olay. Bir an önce elbirliği ile memleketçe elimizden gelen her şeyi yapmalıyız" diye konuştu.

"Kadın cinayetleri son bulsun"

Kadın üreticilerden Emel Sezen, "Böyle etkinlikler olduğu zaman bir araya geliyoruz. Kadın arkadaşlarımızla bir şeyler paylaşıyoruz. Anlamlı bir meydandayız. Özgecan Aslan Meydanı'ndayız. Gücümüzü bir araya getirmek için buradayız ancak maalesef dün akşam yine 4 kadın arkadaşımızın vefatını öğrendik. Her şey daha güzel olsun diyoruz, kadın cinayetleri son bulsun istiyoruz" şeklinde konuştu.

Tüm kadınlar olarak yaşanan kadın cinayetlerinden dolayı çok üzgün olduklarını kaydeden İlayda Bozdoğan da "Hepimize çok acı veriyor. Böyle şeylerin artık yaşanmamasını istiyoruz ve bu farkındalığımız onun için. Umarım bu son olur" ifadelerini kullandı.

"Herkes aynı tepkiyi versin artık"

Kadın üreticilerden Burcu Yıldırım, kadın cinayetlerinin artık bir son bulmasını istediklerini belirterek, "Bir günde 4 kadın öldürüldü ve bunlar sadece bizim bildiklerimiz. Bilmediğimiz yerlerde daha neler oluyor. Hiç bilmiyoruz artık bu yasaların düzenlenmesi için ne olması gerekiyor. Bu ölen kadınların hepsi birilerinin annesi, birilerinin kız kardeşi, birilerinin eşi… Bize dokunması gerekmiyor tepki vermemiz için. Bir an önce istiyoruz ki şu yasalar bir düzenlensin artık. Kadınlar ölmesin. Burada toplandık, sesimizi duyurmaya çalışıyoruz ve herkes de aynı tepkiyi versin artık" dedi. - MERSİN

Kadın üreticilerden kadın cinayetlerine ortak tepki: Artık yeter
Kadın üreticilerden kadın cinayetlerine ortak tepki: Artık yeter

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Yeni Yıl, Kadın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kadın üreticilerden kadın cinayetlerine ortak tepki: 'Artık yeter' - Son Dakika


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