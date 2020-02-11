Kadın üreticilerden Marmarabirlik tesislerine ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kadın üreticilerden Marmarabirlik tesislerine ziyaret - Son Dakika Ekonomi

Kadın üreticilerden Marmarabirlik tesislerine ziyaret

6 saat önce

Aktif 30 bin ortağa sahip Marmarabirlik tesislerine, İznik ilçesi Yörükler Mahallesi'ndeki kadın zeytin üreticileri tarafından ziyarette bulunuldu.

Kadın üreticilerden Marmarabirlik tesislerine ziyaret, System.String[]

Aktif 30 bin ortağa sahip Marmarabirlik tesislerine, İznik ilçesi Yörükler Mahallesi'ndeki kadın zeytin üreticileri tarafından ziyarette bulunuldu.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, İznik Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Ali Bulut ve yönetim kurulu tarafından gerçekleştirilen organizasyonda zeytin ve zeytinyağının üretim aşamalarını yerinde görme imkanı bulan kadın üreticiler, entegre tesislerinde teneke kutu, vakum, kuru sele, cam pet ezme üretim ünitesi ve hatlarını, lisanslı depo, zeytinyağı sıkım, dolum ve ambalajlama bölümlerini gezerek bilgi aldı.

Ayrıca konuklar için Genel Müdürlük Konferans Salonu'nda bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Burada üreticilere seslenen ve Marmarabirlik'te bir ilk yaşandığını belirten Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, şunları kaydetti:

"Kadın üreticilerimiz Marmarabirlik'i ilk kez ziyaret ediyor. Bu da zeytin üretimine olan ilginizi göstermektedir. Kooperatifçiliğin ve zeytin üretiminin dalından koparıldığı ve müstahsil makbuzun alındıktan sonra işin bitmediğini, dolayısıyla bu süreçten sonra esas işin başladığını yerinde görme fırsatınız oldu. Siz öğrenen ve öğreten konumdasınız. Zeytinciliğin gelişmesi, verimliliğinin artması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda bayan üreticilerimize büyük görevler düşüyor. Ülkemizin güçlü kadınlara, girişimcilere ihtiyacı var. Marmarabirlik Yönetim Kurulu olarak her zaman üreticilerimizin sorunlarına eğilmekteyiz. Bu sorunların çözüme kavuşması için çaba gösteriyoruz. Kooperatiflerinizde olan işlerinizde sizler için her zaman pozitif ayrımcılık yapma gayreti içinde olacağımızı belirtmek isterim."

Asa, günün anısına tüm kadın üreticileri temsilen Ayşe Batı'ya katılım belgesi takdim etti.

Zeytin, İznik, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:08 Kaynak: AA
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