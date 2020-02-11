Kadın üreticilerden Marmarabirlik ziyareti - Son Dakika
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Kadın üreticilerden Marmarabirlik ziyareti

6 saat önce

Marmarabirlik'in tarihinde bir ilk gerçekleşti.

Kadın üreticilerden Marmarabirlik ziyareti, System.String[]

Marmarabirlik'in tarihinde bir ilk gerçekleşti. Faal 30 bin ortağı bulunan Marmarabirlik'i ilk kez kadın üreticiler ziyaret etti. İznik Yörükler Mahallesi kadın zeytin üreticileri Entegre tesislerini gezerek üretim aşamaları hakkında bilgi aldı. Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, "Zeytinciliğin gelecek nesillere aktarılması konusunda sizlere büyük görevler düşüyor "dedi.


Yörükler Mahallesi zeytin üreticileri Marmarabirlik'i ziyaret eden ilk kadın üreticiler oldu. Zeytin ve zeytin yağının üretim aşamalarını yerinde görme fırsatı bulan kadın üreticiler, entegre tesislerinde teneke kutu, vakum, kuru sele, cam pet ezme üretim ünitesi ve hatlarını, lisanslı depo, zeytinyağı sıkım, dolum ve ambalajlama bölümlerini gezerek bilgiler aldı. Ayrıca genel müdürlük konferans salonunda bilgilendirme toplantısı yapıldı. Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, "Kadın üreticilerimizi sahibi oldukları kurumda ağırlamaktan onur duyduğumu ifade etmek isterim. Kadın üreticilerimiz Marmarabirlik'i İlk kez ziyaret ediyor. Bu da zeytin üretimine olan ilginizi göstermektedir. Kooperatifçiliğin ve zeytin üretiminin dalından koparıldığı ve müstahsil makbuzun alındıktan sonra işin bitmediğini, dolayısıyla bu süreçten sonra esas işin başladığını yerinde görme fırsatınız oldu. Siz öğrenen ve öğreten konumdasınız. Zeytinciliğin gelişmesi, verimliliğinin artması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda kadın üreticilerimize büyük görevler düşüyor. Ülkemizin güçlü kadınlara, girişimcilere ihtiyacı var. Marmarabirlik yönetim kurulu olarak her zaman üreticilerimizin sorunlarına eğilmekteyiz. Bu meselelerin çözüme kavuşması için çaba gösteriyoruz. Kooperatiflerinizde olan işlerinizde sizler için her zaman pozitif ayrımcılık yapma gayreti içinde olacağımızı belirtmek isterim." - BURSA

Zeytin, İznik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:23 Kaynak: İHA
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