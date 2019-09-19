Kadın üreticilere destek Tepebaşı'nda

Tepebaşı Belediyesi'nin yerel üretime ve kadınlara verilen destekler kapsamında uygulamaya koyduğu ve haftanın iki günü Eskişehirliler ile buluşan Kadın Üretici Ürün Satış Noktası için Özdilek Sanat Merkezi'nde resmi açılış töreni düzenlendi.



Törene Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan, Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu Yürütme Kurulu Başkanı Çetin Toraman, Eskişehir Lokantacılar Odası Başkanı Bahar Bilen, Hoşnudiye Mahalle Muhtarı Figen Rençber, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.



"Ahmet Ataç bizlerin sesini duydu"



Törende kadın üreticiler adına konuşma yapan Saliha Çavuş, proje ile üretici kadınların özgüven kazandığını belirterek "Biz kadın arkadaşlarımız ile köylerimizde otururken, sürekli olarak ürünlerimizi nasıl pazarlayacağımızı düşünüyorduk. Sağ olsun Ahmet Ataç, bizlerin sesini duydu. Bizler zaten üreten ve yetiştiren hanımlardık; şimdi kazanan hanımlar da olduk ve çok mutluyuz. Her zaman erkeklerimizin arkasında dimdik manevi olarak dururken artık parasal olarak da duruyoruz. Kendimizi güvende hissediyoruz, ayaklarımızın üzerinde durmayı başardık, özgüvenimiz geldi. Yaptığımız ev salçaları, soslar, reçellerin hepsi doğal. El emeğimizle ürettiğimiz ürünler ile ortaya çıkıyor. Bize bu imkanı sağladığınız için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



"Kadınlarımıza verdiği değeri Eskişehir'de bilmeyen yoktur"



Hoşnudiye Mahalle Muhtarı Figen Rençber ise kadınların desteklenmesinin önemine değinerek "Tepebaşı Belediyemize, Batıkent'in ardından mahallemizde gerçekleştirdiği bu uygulamadan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bir kadın muhtar olarak her zaman kadınların desteklenmesinden yanayım. Hanımeli Sokak ile de kadınlarımıza büyük destekler verilmişti. Ahmet Başkanımızın kadınlarımıza verdiği değeri ve önemi, Eskişehir'de bilmeyen yoktur. Kendisine mahallem adına bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.



"Çalışmalarımız meyve vermeye başladı"



Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu Yürütme Kurulu Başkanı Çetin Toraman da, "Kırsal Kalkınma Kurulu ile ilgili çalışmalara yaklaşık 4 yıl önce başladık. Bu yıl bu çalışmalarımız meyve vermeye başladı. Hazırladığımız yönetmelik, Belediye Meclisi'nden oy birliği ile geçti. Üreten kadının desteklenmesi adına oldukça önemli olan bu proje için emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" sözlerini kullandı.



"Tarımını ihmal eden iflas eder"



Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan ise tarımın ve tarıma verilen desteğin önemine vurgu yaparak, "Bu güzel oluşumun mimarı Tepebaşı Belediyesi'ne, tarıma verdikleri desteklerden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Biz de kurum olarak ülkemizde tarımın önemine sürekli olarak dikkat çekiyoruz. Tüm dünyada, 'Tarımını ihmal eden, iflas eder' diye önemli bir söz var. Bu anlamda Tepebaşı Belediyesi'nin tarıma verdiği değer çok önemli. Burada üretici kadınlarımızın ürünleri değer kazanıyor. Bol, bereketli kazançlar diliyorum" şeklinde konuştu.



"Kadınlarımızın emekleri değerleniyor"



Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ise üretici kadınlara verilen destekler hakkında bilgiler verirken, "Bütün şehir yasası ile birlikte 50'ye yakın köyümüz, mahalle olarak bize bağlandı. Bizler buna çok sevindik çünkü ekip olarak tarımı seviyoruz ve öneminin farkındayız. Köylerimizin de hayvancılık ve tarım ile gelişebileceğini biliyoruz. Mahalle olan köylerimiz ile temasımız başladıktan sonra derhal Kırsal Kalkınma Müdürlüğü'nü kurduk. Ardından da Türkiye'de bir ilk olarak Kırsal Kalkınma Kurulu'nu Meclis kararı ile oluşturduk. Biz Tepebaşı Belediyesi olarak sıradan işler yapmayı sevmiyoruz. Baktığınızda işlerimizin Türkiye'ye örnek olacak ve ilk kez yapılan projeler olduğunu görüyorsunuz. Bugün burada Kadın Üretici Ürün Satış Noktası'nın ikinci merkezini açıyoruz. Katılımcı kadınlarımızın tamamının yüzünün güldüğünü görebilirsiniz çünkü emekleri değerleniyor, aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar. Bu uygulamaya katılan kadınlarımızın sayısını ve açıldığı noktaları artırmak istiyoruz. Kadınlarımızın kendi elleri ile ürettiği ürünleri satması kadar güzel bir şey olamaz. Kadınımızın baş tacı edilmesi gerektiğini açıkça ifade eden Büyük Atatürk'ün izinde olmaya devam edeceğiz. Kadınlarımız ile birlikte yükselen bir topluluk olmamız gerektiğine inanıyoruz. Tüm bacılarıma emekleri için teşekkür ediyorum, bol kazançlar diliyorum" ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından Başkan Ataç, katılımcılar ve üretici kadınlar ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. - ESKİŞEHİR