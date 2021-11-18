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Üretici Merve Acar; "Osman Başkan Geleceğimize Destek Oluyor" - Son Dakika

Üretici Merve Acar; "Osman Başkan Geleceğimize Destek Oluyor"

18.11.2021 16:32
Üretici Merve Acar; "Osman Başkan Geleceğimize Destek Oluyor"

Büyükşehir Belediyesi tarafından kadın üreticiler için başlatılan kıl keçisi desteği kapsamında Datça ilçesinde keçi dağıtımı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından kadın üreticiler için başlatılan kıl keçisi desteği kapsamında Datça ilçesinde keçi dağıtımı yapıldı. Törende konuşan üretici Merve Acar, Büyükşehir Belediyesinin kendilerine verdiği destek sayesinde üreterek, kazanacaklarını ve çocuklarına önemli bir destek olacağını söyledi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kadınların üretime daha fazla katılması ve Muğla bölgesine uygun hayvan türü olan Kıl Keçisinin yaygınlaşması için desteklerini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi daha önce Menteşe, Kavaklıdere, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde verdiği keçi desteklemelerine Fethiye, Köyceğiz, Ula, Marmaris ve Datça ilçelerinde de devam ediyor. 18-45 yaş arasındaki kadın çiftçilerin yararlanması için başlatılan 2 dişi 1 erkek kıl keçisi desteklemesi için başvuruların tamamlanmasının ardından dağıtımlara geçildi. İlk etapta 140 kadın üreticiye 420 kıl keçisi dağıtılırken 126 üreticiye daha destek sağlanıyor. Böylelikle 266 kadın üreticiye toplam 798 Kıl Keçisi desteği veriliyor.

Bu kapsamda Datça ilçesinde gerçekleştirilen Kıl Keçisi dağıtım törenine Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, 11 mahalle muhtarı ve vatandaşlar katıldı. Törende Datça ilçesinde 13 kadın üreticiye kıl keçisi desteklemesi yapıldı.

Merve Acar, "Üreterek, Kazanarak Evimize ve Yetiştirmekte Olduğumuz Çocuklarımıza Destek Olacağız"

Törende konuşan üretici Merve Acar, Büyükşehir Belediyesinin verdiği destek nedeniyle duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün'e tarıma verdiği destekler nedeniyle çok teşekkür ederiz. Sizin sayenizde biz kadın çiftçiler üreterek, kazanarak evimize ve yetiştirmekte olduğumuz çocuklara destek olacağız. Bize verdiğiniz desteklerden dolayı teşekkür ederiz" dedi.

Datça Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Metin Karadağlı, kadınlara sağlanan bu desteğin onlar için önemli bir kazanç kapısı olabileceğini belirterek, "Özellikle bu desteğin kadınlara yapılması çok önemli. Birçok kadının en büyük şikayeti bir maaşının olmadığıdır. Bu nedenle bu kazanç kapısı onlar için çok önemli. Bu proje nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanım Osman Gürün'e teşekkür ederim" dedi.

Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, törende yaptığı konuşmada Kıl Keçisi desteklemesinin aile bütçesine katkı sunmak için kadınlara önemli bir fırsat olabileceğini vurgulayarak, "Büyükşehir belediyesi olarak yapılan çalışmalarınızı takdirle izlerken Datça'da verilen bu desteğe için çok teşekkür ederim. Hem ailelerin bütçesine katkı sunmak hem de çocukların gelecekleri için kadınlarımızın bunları çoğaltarak evlerine büyük katkı sağlayacağının inancı içindeyim. Umarım bugün 3 keçiyle başladığınız bu projenin sizlere çok katkıları olacaktır. Katılımcılarımız adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Gürün'e teşekkür ederim" dedi.

Başkan Gürün, "Kadın Elinin Değdiği Her Şey Başarıya Ulaşır"

Keçi dağıtımında konuşan Başkan Gürün, hayatın her alanında olduğu gibi üretim de kadınların başı çekmesi halinde daha büyük başarılar sağlanacağını söyledi. Gürün, kadın elinin değdiği her şey de başarı olur o nedenle üretimde de kadınlarımıza önemli teşvikler sağlıyoruz diye konuştu. Gürün, "Göreve geldiğimiz 2014 yılında hemen tarım ve hayvancılıkla ilgili Muğla'da önemli bir rol almamız gerektiğine karar verdik. İşin esasından başlayarak toprağımızın yapısını, karakterini, hangi mineralleri eksik, ne gibi gübreleme yapılmalı gibi konularda tespitimizi yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Toprağının yapısı ne olduğu bilinmeyen Muğla'da toprak haritası oluştu ve her geçen daha da detaylı hale geliyor. Bu tespit sayesinde dönüm başına en fazla gelir hangi üründen elde edilir belirliyoruz. Üreticiye 3 seçenek sunuyoruz, bu ürünlerden en fazla gelir şu üründen elde edilir diyoruz ve üreticimiz kabul ederse fidan desteği yapıyoruz. Kendi ziraat mühendislerimiz ile bu üretimi kontrol altına alıyoruz ve ürünün pazarlanmasına da yardımcı oluyoruz.

Bazı yardımları sadece kooperatiflere yapıyoruz. Kadınlardan oluşan kooperatifler kurulmasını teşvik ediyoruz. Kadınların mutlak suretle her konuda öne çıkması tarımda da başat olması gerekir çünkü kadının elinin değdiği her şey başarıya ulaşır" dedi.

"Kıl Keçisi Desteğine Bilimsel Verilerle Karar Verdik"

Kıl keçisi desteğini başlatırken Muğla coğrafyasına ve iklimine en uygun hayvanın Kıl Keçisi olduğunu belirlediklerini söyleyen Gürün, "Muğla bölgesi Yörük kültürünün yaygın olduğu bir bölgedir. Bu kültürde küçükbaş hayvancılık ön plandadır. Bilimsel incelemelerin ardından en verimli desteğin kıl keçisi olduğunu bilim adamları tespit etti. İlerleyen süreçte keçi eti, sütü, peyniri şimdi olduğundan daha değerli hale gelecek ve pazar sorunu olmayacak. Şehrimizde %68'lik bir orman varlığı bulunuyor ve dağlarımız maki bitki örtüsüyle kaplı. Makilik alanlar kıl keçileri için doğal beslenme alanlarıdır. Bu nedenle de keçi beslenirken yeme çok bağımlı kalınmıyor. Beslenme gideri çok düşük miktarda olduğu için ekonomik olarak gelir artmış oluyor. Ayrıca keçiler dip beslenmesi yaptığı için de orman yangınlarının ilerlemesinin önüne geçilmesinde önemli rol alabiliyor. Yıllardır diyoruz ki toprağını satma ürününü sat. Kırsalda üretelim kıyıda tüketelim. Biz bunları söylerken üretimin önemini ve gelecek için en büyük güvence olduğunu belirtmeye çalışıyoruz. Bu nedenle projeye katılan tüm kadınlarımıza teşekkür ederim" dedi.

Üretici Merve Acar; Osman Başkan Geleceğimize Destek Oluyor
Üretici Merve Acar; Osman Başkan Geleceğimize Destek Oluyor
Üretici Merve Acar; Osman Başkan Geleceğimize Destek Oluyor
Üretici Merve Acar; Osman Başkan Geleceğimize Destek Oluyor

Büyükşehir Belediyesi, Osman Gürün, Ortaca, Muğla, Toplum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Üretici Merve Acar; 'Osman Başkan Geleceğimize Destek Oluyor' - Son Dakika


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