Kadın üreticilere lavanta fidesi - Son Dakika

Kadın üreticilere lavanta fidesi

10.01.2021 10:51
Kadın üreticilere lavanta fidesi, System.String[]

Adana Büyükşehir Belediyesi, Feke ilçesinde çoğunluğu kadınlardan oluşan 22 üreticiye 210 bin lavanta fidesi daha dağıttı.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Feke ilçesinde çoğunluğu kadınlardan oluşan 22 üreticiye 210 bin lavanta fidesi daha dağıttı.

Feke ilçesinin Tapan bölgesi olarak adlandırılan grup köyleri mevkisinde Paşalı Köyü İlkokulu'nun bahçesinde gerçekleştirilen fide dağıtım törenine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İl Tarım Müdürlüğü yetkilileri, meclis üyeleri, bazı siyasiler, Büyükşehir bürokratları, üreticiler ve bölge halkı katıldı.

Seyhan Belediye Başkanlığı döneminden bu yana Feke'ye, Tapan bölgesine sık sık geldiğini belirten Başkan Karalar, bölge halkını kalkındırmayı, bölgenin sorunlarını azaltmayı hedeflediklerini söyledi. Halka hizmet ederken partiler üzeri düşünmek gerektiğini, insanların hizmet edeni, memlekete faydalı olanı, kendisine yakın hissettiğini desteklediğini belirten Başkan Karalar, "Dolayısıyla bizim etkinliklerimizde her ittifaktan, her siyasi partiden, siyasal yelpazenin her yerinden insanın olması bizi çok mutlu ediyor. Bu tablo bizim arzu ettiğimiz bir tablodur" dedi.

İnsanları ayrıştırmadan, yoksulu destekleyerek, halka hizmet etmeyi önemsediklerini ve bunun gereklerini yerine getirmeye çalıştıklarını kaydeden Başkan Karalar, bu nedenle toplumun her kesiminden insanla birlikte hareket edebildiklerini ifade etti.

"Kadınları destekliyoruz"

Tapan bölgesinde, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin yönlendirmesiyle ve teşvikiyle kadın üreticilerinin kurduğu kooperatifi desteklemek üzere geldiklerini açıklayan Başkan Zeydan Karalar, "Kadının toplumda daha etkin hale gelmesini arzuluyoruz. Bu noktada üzerimize düşen ne varsa yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Bu ülkenin kurtarıcısı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün arzusu da, kadının hayata dair her alanda daha fazla yer alması yönündedir. Bu konuda dünyada öncü olacak şekilde uygulamalar yapmıştır. Kadının güçlü ve etkin olmasının yolu kadının ekonomik hayatta yer alması ve ekonomiye katkı sağlamasından geçer. Kendi ayakları üzerinde duran kadın, ailesini biz erkeklerden daha iyi çekip çevirir, paranın kıymetini bilir. Bu nedenle Adana'nın her tarafına kadın kooperatifleri kurduruyoruz ve bu kooperatiflere destek oluyoruz" diye konuştu.

Bir buçuk yıl içinde, 5 yılda, 10 yılda yapılan işlerden fazlasını yaptıklarını anlatan Başkan Zeydan Karalar, şöyle devam etti:

"Son 5 yılda burada 3 köprü yapılmış. Biz 1 buçuk yılda 5 köprü yaptık Feke'ye. Hepsi de önemli köprüler. Üstelik bizim yaptığımız menfezler, köprüler öyle en ufak selde yıkılmaz. Evladiyelik. Bizim yaptığımız yollar da uzun süre dayanacak. Çünkü kullandığımız para milletimizin parası. Yerinde, verimli kullanmak zorundayız."

"Sosyal belediyecilikten vazgeçmek yok"

Belediyeciliğin sadece rutin hizmetleri yerine getirmek olmadığını da kaydeden Başkan Zeydan Karalar, "Sosyal belediyecilik, kadınlarımıza destek olmak, kadın kooperatiflerine destek olmak, zor durumdaki vatandaşlarımızın yanında olmak da bizim çok önemsediğimiz hizmetlerimiz arasında. Covid 19 salgını nedeniyle evden çıkamayan insanlarımıza yemek desteği veriyoruz. Günde 5 bin kişiye yemek götürüyoruz. Bunu kendi olanaklarımızla yapıyoruz. Bu işleri yapmaya devam edeceğiz. İki gün önce Pozantı'da lavanta fidesi dağıttık. Öncesinde Aladağ'da lavanta fidesi dağıttık. Bugün de burada çoğu kadın 22 üreticimize, 210 bin lavanta fidesi dağıtıyoruz. Ben görevde oldukça kadın üreticilerimizi desteklemeye devam edeceğim. Nerede belediyenin yapacağı iş varsa yanınızdayız. Üreticiyi desteklemeyi sürdüreceğiz. Ürettiğiniz ürünlerin Büyükşehir markasıyla satılmasını sağlayacağız. Bunları hemen olmaz ama yavaş yavaş yapacağız. Kooperatif kurdurma, kooperatiflere destek olma işleri hep bizle başladı. Bir süre sonra Aladağ, Saimbeyli, Feke lavanta cennetine dönüştüğü zaman ve lavantayı endüstriyel ürüne dönüştürdüğümüzde, üreticimiz 5 kat fazla para kazanacak. O tesisi açacağız. Lavanta; kokusuyla, yağıyla sağlığa yararlı, önemli bir ürün" dedi.

20 üreticiye tavuk dağıtılacak

Başkan Zeydan Karalar, üreticiye ve katılımcılara yönelik sözlerini sözlerini şöyle noktaladı: "Bizden önce bazı ilçelerde tavuk üretimi yapılmaya başlanmış. O tavuklar telef oldu, kardeşlerimiz perişan oldu. Şubat ayında kardeşlerimize tavuklarını dağıtacağız. 20 aileyi böylece kurtaracağız."

Başkan Zeydan Karalar, Paşalı Köyü İlkokulu bahçesinde bölge muhtarlarıyla da bir araya geldi. Muhtarların sorunlarını dinleyen ve sohbet eden Başkan Zeydan Karalar, eksiklerin giderilmesi için büyük özveriyle çalıştıklarını bildirdi.

Başkan Zeydan Karalar Tapaneli Tarımsal Kalkınma Kadın Kooperatifi üyesi kadınlarla da bir araya geldi ve kooperatifin daha güçlü hale gelmesi için yapılabilecekler hakkında görüş alışverişinde bulundu. - ADANA

Kadın üreticilere lavanta fidesi
Kadın üreticilere lavanta fidesi
Kadın üreticilere lavanta fidesi
Kadın üreticilere lavanta fidesi
Kadın üreticilere lavanta fidesi
Kadın üreticilere lavanta fidesi

Lavanta, Adana, Kadın, Feke, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kadın üreticilere lavanta fidesi - Son Dakika Ekonomi


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