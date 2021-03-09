Gölbaşı'nda "Kadın Üretim Kooperatifi" kuruluyor - Son Dakika

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, ilçede kadınlara yönelik üretim kooperatifi kurulması için çalışmalara başlandığını bildirdi.

Gölbaşı Kent Konseyi ile hayata geçirecekleri projenin detaylarını paylaşan Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Kadın Üretim Kooperatifi'ni kurmaktaki amacımız, kadınlarımızın ekonomik anlamda bağımsızlığını sağlamaları. Bu noktadaki çalışmalarımızı hızlandıracak ve kadınlarımızı bu kooperatifimiz sayesinde iş sahibi yapacağız. Çalışmak isteyen bütün Gölbaşılı kadınlarımıza kapılarımız açık." değerlendirmesinde bulundu.

Kadınlar tarafından yapılacak olan deri çanta, cüzdan, yastık, masa örtüsü, oya gibi el işi ürünlerin tüketici ile buluşturulacağını söyleyen Şimşek, "Aynı zamanda yöresel reçel, yoğurt ve buna benzer tüketim ürünleri de satılabilecek. Üretim yapan herkese kapımız açık olacak. Üretilen ürünlerin internet veya kurulacak olan köy pazarlarında satılmasını amaçlıyoruz." dedi.

Gölbaşı Kent Konseyi Başkanı Murat Otuzoğlu ise kadınlara yönelik projelerinin devam edeceğini aktararak, şunları kaydetti:

"Bir ülkenin gelişmişliğini belirleyen en önemli kriter, kadınların bağımsız birey olarak sosyal ve ekonomik hayatta var olabilmesidir. Bu ilkeden hareketle Kadın Üretim Kooperatifini kurma amacımız Gölbaşı'nda yaşayan kadınları üretime yönlendirerek ekonomiye katkı sağlamak. Son dönemlerde kooperatiflerin çalışmaları büyük önem kazandı. Özellikle kırsal mahallelerimizde kadınlarının üretime katkılarını biliyoruz. Bu çalışmaların kooperatifleşmeyle daha da verimli hale getirmek istiyoruz."