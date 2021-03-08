Kadın usta, 21 yıldır mobilya döşemeciliği yapıyor - Son Dakika

Kadın usta, 21 yıldır mobilya döşemeciliği yapıyor

08.03.2021 12:24
Kadın usta, 21 yıldır mobilya döşemeciliği yapıyor, System.String[]

Ordu'da yaşayan 3 çocuk annesi Saliha Öztürk, çoğunlukla erkek mesleği olarak düşünülen koltuk tamir, üretim ve döşemeciliği yaparak, eşinden devraldığı dükkanda ustalık yaparak ailesinin geçimini sağlıyor.

Ordu'da yaşayan 3 çocuk annesi Saliha Öztürk, çoğunlukla erkek mesleği olarak düşünülen koltuk tamir, üretim ve döşemeciliği yaparak, eşinden devraldığı dükkanda ustalık yaparak ailesinin geçimini sağlıyor.

Altınordu ilçesinde yaşayan Saliha Öztürk, çoğunlukla erkeklerin yaptığı ve kadınların yapmakta zorlanacağı bir iş olarak görülen koltuk tamiri ve döşeme işlerini usta olarak yaklaşık 21 yıldır yaparak, görenleri şaşırtıyor. Eşine yardım etmek için dükkanda çalışan üç çocuk annesi 41 yaşındaki Öztürk, yaptığı ürünlerin beğenildiğini belirterek, aslında bu mesleğin zorluklarının olduğunu ancak kendisinin bu işi daha çok kadınlara hitap eden bir meslek olarak gördüğünü söylüyor. Eşinden bütün işleri devralan ancak eşiyle birlikte çalışan Saliha Öztürk, bu mesleği öğrenmek isteyen diğer kadınlara da yardımcı olmak istediğini belirtiyor.

"Eşime yardım için başladım, 21 yıldır mesleğimi devam ettiriyorum"

İlk olarak eşine yardım için gittiği atölyede öğrendiği mesleği 21 yıldır sürdüren Öztürk, "Kırlent dikme ve koltuk sökme ile başlayıp elimin yattığını gördüm ve işimi ilerlettim. Mesleğimi severek yapıyorum, ahşap ile uğraşmak ve yeni modeller çıkartmak hoşuma gidiyor. Aileye katkı ve çocuklarımın geleceğine katkı sunmak için başladım ve 21 yıldır da devam ettiriyorum" dedi.

"Genelde erkek mesleği olarak görüyorlar, işleri ben devraldım"

"Mesleği, eşimle birlikte yürütüyorum, ustalığımı yapıyor ve şuan işletmeyi daha da büyüttük" diyen Öztürk, "KOSGEB desteği üzerinden makine ekipmanlarımızı da yeniledik ve faaliyetimiz devam ediyor. Genelde erkek mesleği olarak görünüyor ama ben her zaman dediğim gibi mobilya döşemeciliği kadınların eline daha çok yakışıyor. Çünkü bir evi kadınlar dekore ediyor. Bu nedenle sadece erkek mesleği olarak bakılmamalı diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Döşemecilik aslında kadın mesleği, diğer kadınlara da öğretmek istiyorum"

Kadın meslektaşlarının, Türkiye genelinde az olduğunu ifade eden ve diğer kadınlara da bu mesleği öğretmeyi istediğini aktaran Saliha Öztürk, "Türkiye genelinde de sayımız gerçekten çok az, benimle birlikte 7 kişiyiz. Döşemecilik alanında da ustalık belgesine sahip olan ilk kadın benim. Sağlığım el verdiği sürece uzun yıllar devam ettirmeyi düşünüyorum. Arkamdan gelen kadınlara da döşemecilik mesleğini öğretmek istiyorum" diye konuştu.

Saliha Öztürk ayrıca, kadınlara yönelik şiddete de tepki göstererek, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. - ORDU

Kadın usta, 21 yıldır mobilya döşemeciliği yapıyor
Kadın usta, 21 yıldır mobilya döşemeciliği yapıyor
Kadın usta, 21 yıldır mobilya döşemeciliği yapıyor
Kadın usta, 21 yıldır mobilya döşemeciliği yapıyor
Kadın usta, 21 yıldır mobilya döşemeciliği yapıyor
Kadın usta, 21 yıldır mobilya döşemeciliği yapıyor

Altınordu, Türkiye, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kadın usta, 21 yıldır mobilya döşemeciliği yapıyor - Son Dakika


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