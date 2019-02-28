Kadın Uyuşturucu Şüphelisinin Evine Narkotik Köpekleriyle Baskın

Kuşadası'nda uyuşturucu sattığı iddia edilen bir kadının evine narkotik köpekleriyle baskın yapıldı.

Kuşadası'nda uyuşturucu sattığı iddia edilen bir kadının evine narkotik köpekleriyle baskın yapıldı. Gözaltına alınan kadın uyuşturucu satıcısı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Ege Mahallesinde uyuşturucu satıldığı yönünde ihbar yapılan bir apartman dairesine baskın yaptı. Narkotik köpeği Adam ile beraber gerçekleştirilen baskında 30 fişek halinde 1.16 gr kristal olarak tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Polis ekipleri, baskın sırasında evde bulunan M.L.(28) isimli kadın şüpheliyi gözaltına aldı. Poliste sorgusu tamamlanan ve ardından adliyeye sevk edilen M.L. çıkarıldığı mahkeme tarafından "Uyusturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. - AYDIN

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