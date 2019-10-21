'Kadın uzman bulamadık' artık bahane değil: Konferanslarda cinsiyet eşitliği rehberi

Türkiye nüfusunun yarısını oluşturan kadınlar, toplumsal yaşantının farklı alanlarında yer alıp başarı gösterseler de, gerek karar alma aşamalarında gerekse medya görünürlüğünde eril söylemin etkisi altında yeterince görünürlük kazanamadıklarına dair eleştiriler dillendiriliyor.



Son dönemde kadınlarla ilgili sorunların tartışıldığı açık oturumlarda bile tüm katılımcıların erkeklerden oluşması eleştiri konusu olmaya devam ediyor. En çarpıcı örneklerden biri olarak, Kepez belde belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle "Kepez'de Kadın Olmak" isimli panele kadın konuşmacı davet etmeyerek yoğun eleştiri oklarını üzerine çekmişti.