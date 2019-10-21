Son Dakika Haberleri: 'Kadın uzman bulamadık' artık bahane değil: Konferanslarda cinsiyet eşitliği rehberi
Son Dakika Dünya 'Kadın uzman bulamadık' artık bahane değil: Konferanslarda cinsiyet eşitliği rehberi

'Kadın uzman bulamadık' artık bahane değil: Konferanslarda cinsiyet eşitliği rehberi

1 saat önce

Türkiye'de konferanslarda ve medyada kadın görünürlüğü nasıl artırılır? Ayrıntılı kılavuz ilkeler hazırlandı.

'Kadın uzman bulamadık' artık bahane değil: Konferanslarda cinsiyet eşitliği rehberi, System.String[]

Türkiye nüfusunun yarısını oluşturan kadınlar, toplumsal yaşantının farklı alanlarında yer alıp başarı gösterseler de, gerek karar alma aşamalarında gerekse medya görünürlüğünde eril söylemin etkisi altında yeterince görünürlük kazanamadıklarına dair eleştiriler dillendiriliyor.


Son dönemde kadınlarla ilgili sorunların tartışıldığı açık oturumlarda bile tüm katılımcıların erkeklerden oluşması eleştiri konusu olmaya devam ediyor. En çarpıcı örneklerden biri olarak, Kepez belde belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle "Kepez'de Kadın Olmak" isimli panele kadın konuşmacı davet etmeyerek yoğun eleştiri oklarını üzerine çekmişti.

Euronews.com'da Görüntüle

Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 06:03 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Lübnan'da yaşanan protestolar sonrası Başbakan Hariri açıklama yaptı: Bütçe açığı bakanların maaşlarıyla kapatılacak
Survivor Sabriye, ünlü dövüşçü Khabib Nurmagomedov ile idman yaptı Putin ile Erdoğan görüşmesine saatler kala Rusya'dan Türkiye ile Suriye'ye diyalog çağrısı Son Dakika: Trump'tan yeni açıklama: Suriye'de ateşkese uyuluyor ufak çatışmalar devam ediyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 19:25:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 'Kadın uzman bulamadık' artık bahane değil: Konferanslarda cinsiyet eşitliği rehberi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]