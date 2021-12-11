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Kadın vatmanların en büyük korkusu, dikkatsiz yayalar - Son Dakika

Kadın vatmanların en büyük korkusu, dikkatsiz yayalar

11.12.2021 10:36
Kadın vatmanların en büyük korkusu, dikkatsiz yayalar

ANTALYA'da kent içi ulaşımda kullanılan 35 tramvayda, 12'si kadın 110 vatman görev yapıyor.

ANTALYA'da kent içi ulaşımda kullanılan 35 tramvayda, 12'si kadın 110 vatman görev yapıyor. Azim ve başarıları ile hemcinslerine örnek olan kadın vatmanlar, en büyük korkularının, raylı sistem yoluna dikkatsizce inen yayalar olduğunu söylüyor. Görevde 10'uncu yılını tamamlayan Fevziye Zavırerkoca (33), "Yayalar dikkatsiz şekilde raylı sistem yoluna girebiliyor. Tonlarca ağırlıktaki bu tramvay 1-2 metrede durabilecek bir araç değil. Hem kendilerini hem tramvaydaki yolcuları tehlikeye atıyorlar" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.'ye bağlı şehir içindeki toplu ulaşımda hizmet veren tramvaylardaki kadın vatmanların azmi ve başarısı, hemcinslerine örnek oluyor. Kent içi ulaşımda kullanılan 35 tramvayda, 12'si kadın 110 vatman görev yapıyor. Kadın vatmanlardan 2 çocuk annesi Betül Emre (36), 5 yıldır tramvay kullandığını söyledi. Yıllarca tıbbi asistan olarak çalıştığını anlatan Emre, arkadaşının önerisi üzerine vatmanlık kursuna başvurduğunu, kabul edildiğini, 7 aylık eğitimin ardından vatmanlık belgesini almaya hak kazandığını anlattı. Vatman olmasının ardından başta ailesi ve yakın arkadaşları olmak üzere hemcinslerinden olumlu dönüşler aldığını anlatan Emre, "Biri 1, diğeri 8 yaşında iki oğlum var. Büyük oğlum tramvay kabinini gördükten sonra pilot olacağını söylemeye başladı" dedi.

VARDİYALI ÇALIŞIYORLARTramvayın 35 ton ağırlığında olduğunu kaydeden Betül Emre, "Dikkatsiz yayalardan dolayı seferlerimizde zor anlar yaşadığımız oluyor. Raylı sistem yoluna inen yaya, yol hakkının kendinde olduğunu düşünüyor. Bir de elini kaldırıp durmamızı söylüyor. Biz o sırada o yayayı korumaya çalıştığımız kadar yolcularımızdan da sorumluyuz. Ani bir fren esnasında içerideki yolcular öne doğru savrulabilir, zarar görebilir. İnsanlardan dikkatli olmalarını ve raylı sisteme gelişi güzel inmemelerini tramvayın önüne çıkmamalarını istiyoruz" diye konuştu.Vardiyalı çalıştıklarını, görevlerinin saat 05.00'te başlayıp saat 01.00'de sona erdiğini anlatan Emre, "Günde 8 saat tramvay kullanıyorum. Kepez Fatih durağında başlayan yolculuğumuz Expo durağında son buluyor. Bir diğer son durak ise havalimanı. Seferlerimiz gidiş dönüş 2,5 saate yakın sürüyor. Vatmanlar arasında kadın veya erkek ayrımı yoktur. Vardiyası gelen gece de çalışabilir, gündüz de" dedi.SÜT İZNİ BİTTİ, İLK SEFERE ÇIKTIGörevde 10'uncu yılını tamamlayan Fevziye Zavırerkoca ise süt izninin yeni bittiğini, uzun aradan sonra ilk görev sürüşüne çıktığını söyledi. Annelik ile mesleğini bir arada götürmek için mücadele ettiğini belirten Zavırerkoca, "İşe gelirken anne olarak geliyorum fakat kabine girdiğimde tüm dikkatimi tramvaya yönlendirmek zorundayım. Dikkatimin dağılmasına müsaade etmem. Tramvayın dört bir yanını gören kameraları sürekli kontrol ederek sürüşümü gerçekleştiriyorum. Meslektaşlarım gibi benim de en büyük sorunum yayalar. Yayalar dikkatsiz şekilde raylı sistem yoluna girebiliyor. Tonlarca ağırlıktaki bu tramvay 1-2 metrede durabilecek bir araç değil. Hem kendilerini hem tramvaydaki yolcuları tehlikeye atıyorlar. Mesleğim dikkat dağınıklığını kaldırmayacak bir meslek. Yayalar kadar kara yolu ile birleştiğimiz noktalarda kimi zaman ışık ihlali yapan araçlar da bizleri zor durumda bırakabiliyor" diye konuştu.Kadın ve erkek vatmanların eğitiminden sorumlu Cihan Uygur da "Sürücülerimizi her şarta karşı eğitiyoruz. 110 tramvay sürücümüzün 98'i erkek, 12'si kadın. Vardiyalı olarak çalışıp AntRay'ın ulaşımını üstleniyorlar. Tramvaylar üç farklı etapta ilerliyor. 05.00 ila 01.00 arası vardiyalı çalışan vatmanlar, olası bir olayda veya trafikte neler yapmaları gerektiğini eğitim sürecinde öğreniyor" dedi.

Kadın vatmanların en büyük korkusu, dikkatsiz yayalar
Kadın vatmanların en büyük korkusu, dikkatsiz yayalar
Kadın vatmanların en büyük korkusu, dikkatsiz yayalar
Kadın vatmanların en büyük korkusu, dikkatsiz yayalar
Kadın vatmanların en büyük korkusu, dikkatsiz yayalar
Kadın vatmanların en büyük korkusu, dikkatsiz yayalar
Kadın vatmanların en büyük korkusu, dikkatsiz yayalar

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Tragger, Tramvay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kadın vatmanların en büyük korkusu, dikkatsiz yayalar - Son Dakika


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