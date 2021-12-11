Kadın vatmanların en büyük korkusu, dikkatsiz yayalar - Son Dakika

ANTALYA'da kent içi ulaşımda kullanılan 35 tramvayda, 12'si kadın 110 vatman görev yapıyor. Azim ve başarıları ile hemcinslerine örnek olan kadın vatmanlar, en büyük korkularının, raylı sistem yoluna dikkatsizce inen yayalar olduğunu söylüyor. Görevde 10'uncu yılını tamamlayan Fevziye Zavırerkoca (33), "Yayalar dikkatsiz şekilde raylı sistem yoluna girebiliyor. Tonlarca ağırlıktaki bu tramvay 1-2 metrede durabilecek bir araç değil. Hem kendilerini hem tramvaydaki yolcuları tehlikeye atıyorlar" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.'ye bağlı şehir içindeki toplu ulaşımda hizmet veren tramvaylardaki kadın vatmanların azmi ve başarısı, hemcinslerine örnek oluyor. Kent içi ulaşımda kullanılan 35 tramvayda, 12'si kadın 110 vatman görev yapıyor. Kadın vatmanlardan 2 çocuk annesi Betül Emre (36), 5 yıldır tramvay kullandığını söyledi. Yıllarca tıbbi asistan olarak çalıştığını anlatan Emre, arkadaşının önerisi üzerine vatmanlık kursuna başvurduğunu, kabul edildiğini, 7 aylık eğitimin ardından vatmanlık belgesini almaya hak kazandığını anlattı. Vatman olmasının ardından başta ailesi ve yakın arkadaşları olmak üzere hemcinslerinden olumlu dönüşler aldığını anlatan Emre, "Biri 1, diğeri 8 yaşında iki oğlum var. Büyük oğlum tramvay kabinini gördükten sonra pilot olacağını söylemeye başladı" dedi.