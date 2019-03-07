Kadın Ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nden Seminer
1 saat önce
Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Karaman Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Aile ve Sağlık konusunda bir söyleşi programı tertip etti.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü Karaman'da da çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Bu kapsamda Karaman Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde hanımlara yönelik Aile ve Sağlık ile Kadına Şiddet konusunda seminer düzenlendi.
Mümine Hatun Nikâh Salonu'nda gerçekleştirilen seminere konuşmacı olarak katılan İl Sağlık Müdürlüğünde görevli Üreme Sağlığı Eğitimcisi Serap Çatal "Menopoz ve menopoz sorunları", Mümine Hatun Kültür Merkezi Uzman Aile Danışmanı ve Psikolog Sena Saliha Akkoca "Kadına Karşı Şiddet ve Türleri" ve Mümine Hatun Kültür Merkezi Sosyal Hizmet Uzmanı Esin Karakaş "Şiddete Maruz Kalınca Neler Yapılır, Nereye Başvurulur" konularında hanımları bilgilendirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 03:52 Kaynak: Bültenler
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