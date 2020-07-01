Kadın ve Çocuk Akademileri'nde faaliyetler başladı - Son Dakika

Nilüfer Belediyesi'nin kırsal mahallelerde kurduğu Kadın ve Çocuk Akademileri'nde koronavirüs pandemisi sebebiyle ara verilen faaliyetler yeniden başladı.

Salgın sebebiyle 13 Mart'tan bu yana faaliyetlerine ara veren Nilüfer Belediyesi bünyesindeki Kadın ve Çocuk Akademileri kapılarını açtı. Nilüfer Belediyesi'nin hem kadınların, hem de çocukların gelişimlerine katkıda bulunmak maksadıyla hayata geçirdiği Kadın ve Çocuk Akademileri, yaz ayları boyunca bulundukları mahallerde yaşayanların hayatlarına dokunmaya devam edecek. Çalı Kadın ve Çocuk Akademisi ile Kültür Kadın ve Çocuk Akademisi'nde atölyeler başladı.

Kadınlara yönelik ilk olarak Kültür Kadın ve Çocuk Akademisi'nde keçe ve Çalı Kadın ve Çocuk Akademisi'nde de ahşap boyama kursları hayata geçirildi. Kurslar, koronavirüs salgınına karşı sosyal mesafeye uygun düzenlenmiş atölye ortamında düzenleniyor. Maske takarak, hijyen ve sosyal mesafeye dikkat ederek atölyelere katılan kadınlar, "Atölyelerin yeniden başlaması bizim için çok güzel oldu. Tekrar burada buluşup birlikte üretmekten son derece mutluyuz" diye konuştular.

Çocuklar için daha çok açık hava faaliyetlerinin düzenlendiği Akademi'lerde, kadınlara yönelik İngilizce kursları da yakında başlayacak. - BURSA