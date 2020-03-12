Kadın ve çocukların korunması için AGO hizmete girecek - Son Dakika
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Kadın ve çocukların korunması için AGO hizmete girecek

7 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Adalet Sarayı'nda kadın ile çocuk mağdurların failleriyle karşılaşmasını önlemek amacıyla hazırlanan Adli Görüşme Odaları (AGO) gazetecilere tanıtıldı.

Kadın ve çocukların korunması için AGO hizmete girecek, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Adalet Sarayı'nda kadın ile çocuk mağdurların failleriyle karşılaşmasını önlemek amacıyla hazırlanan Adli Görüşme Odaları (AGO) gazetecilere tanıtıldı.


Kdz. Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, Kdz. Ereğli Adalet Sarayı'nda Adli Görüşme Odaları'nın hazır hale getirildiğini belirterek, odaları gazetecilere tanıttı.


2017 yılı ve devamında Türkiye genelinde çeşitli Adalet Sarayları'nda Adli Görüşme Odaları (AGO) kurulması çalışmaları kapsamında, Adalet Bakanlığı'nın desteği ile Kdz. Ereğli Adalet Sarayı'nda oluşturulan Adli Görüşme Odaları 30 Mart 2020 tarihinden itibaren kullanılmaya başlanacak. Uygulama ile suç mağduru çocuklar ve diğer kırılgan grupların (kadın, yaşlı, engelli, sığınmacı gibi) ifadeleri bu odalar kullanılarak alınmaya başlanacaktır. Böylelikle suç mağduru çocuklar ve kırılgan grup mağdurlarının adli süreçte faillerle yüz yüze gelmesinin engellenmesi ikincil mağduriyetlere mahal vermeden, stresten uzak ve kendilerini rahat hissedebilecekleri bir ortamda hakim ya da cumhuriyet savcısının karşısında bulunmadığı bir alanda, pedagog, psikolog veya sosyal çalışmacı gibi uzmanlar tarafından kaygı düzeyleri düşürüldükten sonra ifadelerinin alınabilmesi, mağdurların korunarak adalete erişimlerinin güçlendirilmesi sağlanmış olacağı ifade edildi. - ZONGULDAK

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 07:09 Kaynak: İHA
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