Son Dakika Haberleri: Kadın ve çocukların ölümden döndüğü inşaatta bugün: hedef sıfır kaza
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Kadın ve çocukların ölümden döndüğü inşaatta bugün: hedef sıfır kaza

38 dakika önce

Esenyurt'ta çevresinde önlem alınmayan inşaattaki tuğlaların devrilmesiyle facianın eşiğinden dönüldü.

Esenyurt'ta çevresinde önlem alınmayan inşaattaki tuğlaların devrilmesiyle facianın eşiğinden dönüldü.

Feci kazanın ardından bugün inşaatın çevresinde tahtalarla ile önlem alındı. Tahtalara ise "Hedef Sıfır Kaza", "Önceliğimiz İş Güvenliği" yazıları asıldı.

Kazanın ardından müteahhidin ifadesinin alınarak serbest bırakıldığı öğrenildi.

Çalışmaların devam ettiği inşaattaki son durum havadan da görüntülendi.

Müslim SARIYAR - Ali AKSOYER - Çağatay KENARLI/- ESENYURT'ta kadınlar ile çocuklarının ölümden döndüğü kazanın ardından tuğlaların düştüğü inşaatın etrafı tahtalarla çevrilip "Hedef Sıfır Kaza", "Önceliğimiz İş Güvenliği" yazıları asıldı. İnşaatı yapan müteahhidin ise ifadesinin ardından serbest kaldığı öğrenildi.

MÜTEAHHİDİN İFASİ ALINIP BIRAKILDI

Esenyurt Kıraç Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, 4 katlı inşaatın duvarları için bulunan tuğlalar şiddetli rüzgar nedeniyle aşağı düştü. Bu sırada yoldan geçen çocuklu kadınlar kıl payı tuğlaların altında kalmaktan kurtulurken, inşaatın yanında bulunan sağlık ocağından çıkan bir kadın ise yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Yaralı kadın ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından inşaatın müteahhidi Şefik K., Kıraç Polis Merkezi'nde bilgisine başvuruldu. Akşam saatlerinde ifadesi alınan müteahhit serbest bırakıldı. Şefik K.' nın polise, "Kaza sırasında inşaatta bulunuyordum. Rüzgar şiddetliydi. Bir ara ses duydum. 4'ncü kat merdivenlerden nasıl indiğimi hatırlamıyorum. Aşağı indiğimde sağlık ocağında görevli doktor ve diğer görevliler başındaydı. İlk müdahaleyi ettiler. Daha sonra ise ambulansla hastaneye kaldırıldı" dediği öğrenildi.

İNŞAAT ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Bugün ise tekrar olay yerine giden DHA ekibi şaşırtan görüntülerle karşılaştı. Kazanın yaşandığı gün etrafında önlem olmayan inşaatın çevresinin bugün vatandaşların yakından geçmemesi için tahtalarla çevrildiği ve "Hedef Sıfır Kaza", "Önceliğimiz İş Güvenliği" yazıları asıldığı görüldü.

İnşaatta çalışmalar devam ederken son durum havadan da görüntülendi. Bu arada yaralanan Suriyeli kadının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kadın ve çocukların ölümden döndüğü inşaatta bugün: hedef sıfır kaza

Esenyurt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 05:15 Kaynak: DHA
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