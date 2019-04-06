Kadın ve Çocukların Ölümlerine Şahit Oldum" (1)

- Kimyasal saldırıdan sonra Duma'dan göç eden Suriyeliler
14 yaşındaki Dumalı İmad Bilkaş ile röportaj
Dumalı Ebu İzze Kıbbiyye ile röportaj Suriye'de Beşşar Esed
rejiminin başkent Şam
'ın Duma ilçesinde kimyasal silahla 78 sivili öldürdüğü saldırının üzerinden bir yıl geçti. Kimyasal silahlı saldırı ve yoğun bombardımanlar nedeniyle zorunlu tahliyelerle yerlerinden edilen Dumalılar, yaşadıklarını unutamıyor.
Suriye'de Esed rejiminin başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki Duma ilçesinde gerçekleştirdiği kimyasal katliam birinci yılını geride bıraktı.
Kimyasal silahlı saldırı sonucu 78 sivil hayatını kaybederken, olay anına tanıklık eden binlerce Dumalı da kısa süre sonra zorunlu tahliyelerle ülkenin kuzeyindeki bölgelere göç etti.
Çadır kentlerde yaşam mücadelesi veren Dumalılar, hafızalarında yer edinen saldırı anında yaşadıklarını AA muhabirlerine anlattı.
14 yaşındaki Dumalı İmad Bilkaş, 7 Nisan
2018'de maruz kaldıkları kimyasal silah saldırısında çok sayıda yakınını kaybettiğini belirterek, şunları söyledi:
"Saldırılar olmaya başlayınca cami hoparlörlerinden 'dışarıda gezmeyin, sığınaklara inin' anonsları yapıldı. Saldırıların yapıldığı bölgelere gittim, kadın ve çocukların ölümlerine şahit oldum. Gözlerimizin önünde insanlar can çekişiyordu. Bir şey yapamıyorduk. Kadın ve çocukların ölümlerine şahit oldum, koridorlarda yürüyemiyorduk. Herkes yerlerde yatıyor, ağızlarından köpükler çıkıyordu. Doktorlar üzerlerine su döküyordu. Yeni doğan bir bebek vardı belki bir saatlik ömrü yoktu. O da kimyasal saldırıdan etkilenip ölmüştü. Kimyasal saldırı çok şiddetliydi, yaralılara ilk müdahaleler fayda bile etmiyordu."
Bir başka Dumalı Ebu İzze Kıbbiyye de saldırıda yaralananlara yardım ettiğini, birçok kişiyi suyla yıkadığını dile getirdi.
Kıbbeye, "Kimyasal saldırının yapıldığı bölgeye gittim. Çocukların, kadınların, erkeklerin ağızlarından köpük çıkıyordu. Çocukların gözleri büyümüş, morarmıştı. Esed rejimi kimyasal saldırıları yapmadığını iddia etti ama gözlerimle şahidim yaşananlara. Yaşım 60'lara ulaştı. Ömrümde böyle bir şey yaşamadım. Elimden bir şey gelmiyordu. Çocuklar gözlerimizin önünde ölüyordu." dedi.