Kadın ve Demokrasi Derneği 28 Şubat'ta "Bir daha asla" mesajı verecek - Son Dakika

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), 28 Şubat'ın yıl dönümü dolayısıyla "Bir daha asla" sloganıyla "28 Şubat Siyah Bir Sayfa! Tıkla, Karanlığı Aydınlatacak Bir İz Bırak" adlı farkındalık kampanyası hazırladı.

KADEM'den yapılan açıklamaya göre, dernek 28 Şubat'ın 25'inci yılında, o dönemin karanlığını hatırlatacak ve süreci yaşamayan genç neslin empati kurmasını sağlayacak dijital bir farkındalık hareketine imza attı.

"Bir Daha Asla" sloganıyla başlatılan dijital harekete, zulme ve haksızlığa göz yummayan herkes katılabilecek. Kampanyaya katılmak için "www.28subat.net" adresine girmek ve dönemi simgeleyen siyah sayfaya tıklayarak bir piksellik alanı aydınlatmak yeterli olacak.

Aydınlatılan her piksel, katılımcıyı 28 Şubat mağdur ve şahitlerinin kaleme aldığı satırlara ulaştıracak. Dönem şahitlikleri ve karanlık günlerin hissiyatıyla dolu her mesaj, benzer bir karanlığın yeniden yaşanma ihtimaline karşı "Bir daha asla" mesajı verecek.

Kampanya için hazırlanan çağrı videosunda ise dönemin mağdurları, şahitleri ve yakın tarihin o karanlık dönemini önceki kuşaklardan öğrenen gençler yer alıyor. 28 Şubat sürecinde karartılan hayatlara vurgu yapılan filmde gençler, geleceği birlikte aydınlatmayı öneriyor.

Kampanyaya katılanlar, açılan mesajları kendi mesajlarını da ekleyerek sosyal medyada paylaşabiliyor.

28 Şubat'a ilişkin ilk NFT

KADEM'in kampanyasıyla 28 Şubat'a ilişkin ilk NFT (benzersiz dijital varlık) de ortaya çıkmış olacak. Katılımcıların tıklamalarıyla oluşacak NFT, aynı zamanda 28 Şubat'ın dijital ortamdaki ilk tescilli hali olacak ve darbe girişimlerine karşı sivil iradeyi temsil eden 15 Temmuz direnişine göndermede bulunacak.

KADEM'in kampanyasının web sitesine "www.28subat.net" adresinden, "#BirDahaAsla" etiketli mesajlarına sosyal medya hesaplarından, kampanyanın videosuna ise "https://twitter.com/kademorgtr/status/1497232723991216145's=20&t=bRz8mN--dlifFLdcLRCWrg" adresinden ulaşılabiliyor.

KADEM, geçen yıl 28 Şubat'ta da başörtülü öğrencilerin üniversitelere alınmadığı günleri, kullanıcıların haber siteleri ve YouTube videolarına bir süreliğine girmesini engelleyen pop-up reklam uygulamalı bir kampanya ile hatırlatmıştı.