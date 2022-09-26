Yücel ve Soytürk, NKÜ'nün şehre ve bölgeye yaptığı katkıları son derece önemli bulduklarını belirttiler.

Şahin ise teşekkür ederek, kadın çalışmalarına yönelik her türlü girişim ve faaliyeti desteklediklerini bildirdi.

Kaynak: AA

Namık Kemal Üniversitesi, Demokrasi, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ NKÜ Rektörü Şahin'e ziyaretler - Son Dakika

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