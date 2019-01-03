Son Dakika Haberleri: Kadın ve Demokrasi Derneği'nden Başkan Ersen'e Ziyaret

Kadın ve Demokrasi Derneği'nden Başkan Ersen'e Ziyaret

1 saat önce

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Bayburt Şubesi Başkanı Senem Daştan, Demirözü Belediye Başkanı Selami Ersen'i ziyaret etti.

Kadın ve Demokrasi Derneği'nden Başkan Ersen'e Ziyaret, System.String[]
Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Bayburt Şubesi Başkanı Senem Daştan, Demirözü Belediye Başkanı Selami Ersen'i ziyaret etti.

Demirözü İlçesinde bayanlara yönelik çalışmalarından ve KADEM'e verilen destekten dolayı Demirözü Belediye Başkanı Selami Ersen'e teşekkür eden KADEM Bayburt Şube Başkanı Senem Daştan, hem bundan sonraki çalışmalarda hem de 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Yerel Seçimler içinde başarı dileklerinde bulundu

Demirözü Belediye Başkanı Selami Ersen ise KADEM Bayburt Şubesi'nin nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - BAYBURT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:03 Kaynak: İHA

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