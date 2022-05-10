"Kadın ve Emek Sergisi" Ankara Kent Konseyi\'nde açıldı

Çok sayıda eserleriyle yer aldığı "Kadın ve Emek" isimli fotoğraf sergisi, 12 Mayıs'a kadar AKK'de görülebilecek.

Ankara Kent Konseyi (AKK) Engelli Meclisi ve Telli Turna Doğa Derneği'nin katkısıyla hazırlanan serginin açılışına Ankara Kent Konseyi (AKK) Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz'ın yanı sıra Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, AKK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin, AKK Yürütme Kurulu Üyesi Ceren Anadol, AKK Engelli Meclisi Başkanı Ersan Petekkaya, AKK bileşenleri, Çalışma Grubu ve Meclis sözcüleri ile çok sayıda konuk katıldı.

YILMAZ: KAMPLAŞMAYI KALDIRAN HİKAYEDİR SANAT

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ifade ettiği gibi Ankara'nın kültür sanatın da başkenti olduğunu dile getiren AKK Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, "Belli bir gruba ait olmayan sanat dezavantajlı grubun tam ortasında, yoksulluğun da içindedir ve bunu sunduğunuz zaman bundan daha büyük bir sanat yoktur. Dolayısıyla Doğu-Batı sentezindeki kafa karışıklığıyla sınıfsal bir ayrılık yaparak sanatı bir sosyolojiye, emeği başka bir yere, çalışmayı başka bir yöne çekmediğimiz zaman buradaki kamplaşmayı kaldıran bir hikayedir sanat. Aslında sanat tamamen hayata dair bir şeyler anlatır. Bugün bu sergide bunu gösterdiniz. Ankara 5 bin yıllık tarihiyle hikayesi olan bir kent. Kültür ve sanatla barışık bir kent olduğunuz zaman bir şey yapmanıza gerek kalmadan hikayesini de sizinle paylaşıyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

BAŞKENT KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ HEYECANI

Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu da değerli eserlerin yer aldığı sergiyi beğendiğini dile getirerek, "Mayıs ayı yoğun etkinliklere sahne olacak. Birbirinden değerli programların yanında Başkent Kültür Yolu Festivali ile kente çok kıymetli bir organizasyon kazandıracağız" diye konuştu.

Serginin Kuratörü Filiz Özgen Özdemir Şimşek, serginin açılışından dolayı emek verenlere teşekkür ederek, eserler hakkında şu yorumda bulundu: "Kadın yaşadığı her coğrafyanın kaderini yaşar. Kadın topraktan gelen her şeyi işler ve değer katar. Bu sergide de bunu görüyoruz."