"Kadın ve Emek Sergisi" Ankara Kent Konseyi'nde açıldı - Son Dakika

"Kadın ve Emek Sergisi" Ankara Kent Konseyi'nde açıldı

"Kadın ve Emek Sergisi" Ankara Kent Konseyi\'nde açıldı
Son Güncelleme: 10.05.2022 14:25

Ankara Kent Konseyi (AKK), 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası kapsamındaki ilk etkinliğinde özel bir sergiye ev sahipliği yapıyor.

Çok sayıda eserleriyle yer aldığı "Kadın ve Emek" isimli fotoğraf sergisi, 12 Mayıs'a kadar AKK'de görülebilecek.

Ankara Kent Konseyi (AKK) Engelli Meclisi ve Telli Turna Doğa Derneği'nin katkısıyla hazırlanan serginin açılışına Ankara Kent Konseyi (AKK) Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz'ın yanı sıra Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, AKK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin, AKK Yürütme Kurulu Üyesi Ceren Anadol, AKK Engelli Meclisi Başkanı Ersan Petekkaya, AKK bileşenleri, Çalışma Grubu ve Meclis sözcüleri ile çok sayıda konuk katıldı.

YILMAZ: KAMPLAŞMAYI KALDIRAN HİKAYEDİR SANAT

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ifade ettiği gibi Ankara'nın kültür sanatın da başkenti olduğunu dile getiren AKK Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, "Belli bir gruba ait olmayan sanat dezavantajlı grubun tam ortasında, yoksulluğun da içindedir ve bunu sunduğunuz zaman bundan daha büyük bir sanat yoktur. Dolayısıyla Doğu-Batı sentezindeki kafa karışıklığıyla sınıfsal bir ayrılık yaparak sanatı bir sosyolojiye, emeği başka bir yere, çalışmayı başka bir yöne çekmediğimiz zaman buradaki kamplaşmayı kaldıran bir hikayedir sanat. Aslında sanat tamamen hayata dair bir şeyler anlatır. Bugün bu sergide bunu gösterdiniz. Ankara 5 bin yıllık tarihiyle hikayesi olan bir kent. Kültür ve sanatla barışık bir kent olduğunuz zaman bir şey yapmanıza gerek kalmadan hikayesini de sizinle paylaşıyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

BAŞKENT KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ HEYECANI

Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu da değerli eserlerin yer aldığı sergiyi beğendiğini dile getirerek, "Mayıs ayı yoğun etkinliklere sahne olacak. Birbirinden değerli programların yanında Başkent Kültür Yolu Festivali ile kente çok kıymetli bir organizasyon kazandıracağız" diye konuştu.

Serginin Kuratörü Filiz Özgen Özdemir Şimşek, serginin açılışından dolayı emek verenlere teşekkür ederek, eserler hakkında şu yorumda bulundu: "Kadın yaşadığı her coğrafyanın kaderini yaşar. Kadın topraktan gelen her şeyi işler ve değer katar. Bu sergide de bunu görüyoruz."

Kaynak: Bültenler

Adil Kullanım Kotası, Kent Konseyi, Ankara, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Kadın ve Emek Sergisi' Ankara Kent Konseyi'nde açıldı - Son Dakika


Son Dakika
14:59 Süper Lig ile İtalya Serie A'yı kıyaslayan Balotelli'den bomba yorum: Türkiye'de seviye daha yüksek
14:56 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Emeklilerimizle ilgili çalışmayı yıl sonuna kadar sonuçlandırmayı öngörüyoruz
14:52 Bennu Gerede'den hayatını kaybeden eski eşi Cem Büyükhanlı'ya veda mesajı: Parlayan bir ışıktın
14:32 Erdoğan'ın "sıkı para politikası" mesajı sonrası Morgan Stanley, Türkiye için faiz tahminlerini yükseltti
14:24 Türkiye'de ilk vaka! İçmeden sarhoş oldu, tedavisinin ardından yeni bir hayata başlıyor
14:20 Yunanistan'daki sel felaketinde sulara kapılanlar ''Yardım edin'' diye bağırıyor
14:01 Freddie Mercury'nin piyanosu 2,2 milyon dolara satıldı
14:01 Milli voleybolcu Hande Baladın'ı tehdit eden sanığa tahliye
13:29 Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Lopez'den Türkiye'nin ekonomi politikalarına destek mesajı Açıklaması
13:29 Paşinyan: Azerbaycan, Ermenistan sınırına ve Dağlık Karabağ'la olan ayrım hattına asker yığdı, durum patlamaya hazır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2023 15:05:41. #1.11#
SON DAKİKA: "Kadın ve Emek Sergisi" Ankara Kent Konseyi'nde açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement