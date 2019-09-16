Kadın ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Keser'den Rektör Çomaklı'ya ziyaret

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü yöneticileri Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti. Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarete Şube Müdürü Serpil Keser ve Müdürlük Şefi Mahmut Temel katıldı.



Şube Müdürü Serpil Keser, yeni hizmete giren Kadın ve Engelli Koordinasyon Merkezi hakkında Rektör Çomaklı'ya bilgi vererek birimin çalışmalarından bahsetti. Kadın ve engellilere yönelik verilecek hizmetlerin sunumunu yapan Keser, ilerleyen zamanlarda gerçekleşecek programlar için Rektör Çomaklı'dan destek istedi.



Atatürk Üniversitesinin engellilere yönelik birçok uygulamasının olduğunu ifade eden Rektör Çomaklı, her bireyin bir engelli adayı olduğunu ve bu bilinçle hareket etmesi gerektiğini söyledi.



Konuklarına nazik ziyaretleri için teşekkür eden Çomaklı, kurum ve kuruluşların gerçekleştirecekleri sosyal sorumluluk projelerine üniversite olarak destek vermeye hazır olduklarını dile getirdi. - ERZURUM