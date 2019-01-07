Kadın Ve Engellilerin Sertifika Heyecanı

Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal sorumluluk hizmetlerinden BUMEP ve BENMEP, binlerce insana nitelikli iş gücü kazandırmaya devam ediyor. Özellikle ev hanımlarının bilgiye daha rahat ulaşabilmeleri ve çocuklarının eğitimine katkı sağlayabilmeleri hedefiyle gerçekleştirilen BUMEP projesinden faydalanan 3 bin 524 kursiyer ile Türkiye'de ilk kez engelli vatandaşlara yönelik olarak gerçekleştirilen BENMEP projesinden faydalanan 776 kursiyer, katılım belgelerine kavuştu. Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Şube Müdürlüğü koordinasyonunda sürdürülen projenin Nisan 2018-Ocak 2019 eğitim dönemi katılım belgesi dağıtım töreni, Atatürk Kongre Kültür Merkezi (Merinos AKKM) Osmangazi Salonu'nda yapıldı. BUMEP ve BENMEP projesi tanıtım filmi gösterimiyle start alan program öncesinde, Büyükşehir Belediye Orkestrası sanatçıları davetlilere mini bir konser de verdi.

Törene katılarak kadın ve engellilerin mezuniyet sevincine ortak olan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bilgi ve teknolojiye ulaşmada oluşan açığı kapatmak ve toplumun bu yöndeki ihtiyacını karşılamak amacıyla hizmete alınan proje kapsamında 2011 yılından bu yana 78 bin 823 kişiye ulaşıldığını hatırlattı. BUMEP'in Bursa genelinde 65 eğitim dönemini geride bıraktığını, 12 eğitim aracı ile birlikte halen faaliyetine devam ettiğini vurgulayan Başkan Aktaş, "Projemiz hizmete alındığı tarihten bu yana merkez ilçeler ve Mustafakemalpaşa, İnegöl, İznik, Orhangazi, Karacabey ve Yenişehir'de eğitimler verdi. Keles, Büyükorhan, Harmancık ve Orhaneli'ye de önümüzdeki dönemlerde bu hizmetin götürülmesini planlıyoruz" dedi. BUMEP projesinin bir eğitim yılı içerisinde 9 farklı dönemi kapsadığını, her 3 dönem sonunda başarılı kursiyerlere sertifikalarının verildiğini kaydeden Başkan Aktaş, "Bugün Nisan 2018-Ocak 2019 dönemleri arasında eğitimlerini tamamlayıp belge almaya hak kazanan 3 bin 524 kursiyerimize sertifikalarını teslim ediyoruz. Ayrıca kurs bitiminde yapılan sınavda 80 ve üzeri puan alan kursiyerlere de çekiliş ile akıllı telefon, tablet ve laptop hediye ediyoruz" diye konuştu.

Eğitim yolculuğuna 2013 yılında başlayan BENMEP projesi ile de Bursa genelinde 16 bin 37 engelli vatandaşa ulaşıldığını söyleyen Başkan Aktaş, 2013-2019 yılları arasında 13 farklı ilçede 91 farklı eğitim noktası ile toplam 3 bin 81 kişinin bu eğitimlerden yararlandığını ifade etti. BENMEP projesi ile bugüne kadar merkez ilçelerin yanında Mustafakemalpaşa, İnegöl, Karacabey, Yenişehir ve İznik ilçelerinde programlar düzenlendiğini kaydeden Başkan Aktaş, "BUMEP-BENMEP eğitim araçlarında temel bilgisayar eğitimi dışında bilgisayarlı muhasebe alanında eta, logo, mikro ve grafik tasarım programları anlatılıyor. Projemizin uygulama yapmayı düşündüğü ilçeler arasında Keles, Orhaneli, Büyükorhan ve Harmancık da bulunuyor. Bugün eğitimlerini başarıyla tamamlayan 776 kursiyerimize belgelerini teslim ediyoruz. Sertifika almaya hak kazanan tüm kursiyerlerimizi tebrik ediyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Programda kursiyerler, mahallelerine giden hizmetler nedeniyle Başkan Aktaş'a teşekkür etti. Törenin sonunda Başkan Aktaş, kursiyerlere katılım belgelerini vererek, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. Programda ayrıca, yapılan çekilişle şanslı kursiyerlere akıllı telefon, tablet ve laptop gibi hediyeler takdim edildi.