Kadın ve Genç Girişimciler Kurulu Belirlendi
22 dakika önce
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Koordinasyonunda, oda ve borsalarda, TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu ve TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Üyeliği seçimleri bugün yapıldı.
Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Koordinasyonunda, oda ve borsalarda, TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu ve TOBB İl Genç
Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Üyeliği seçimleri bugün yapıldı.
Türkiye'de girişimciliğin özendirilmesi ve girişimcilik kültürünün gelişmesine öncülük etmek amacıyla Odalar ve Borsalar bünyesinde faaliyetlerini yürüten, Türkiye'nin en büyük girişimci ağı TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulları ile TOBB İl Genç Girişimciler Kurulları İcra Komitesi Üyeleri bugün yapılan seçimle belirlendi. Malatya
Ticaret ve Sanayi Odasında sabah saat 10.00 itibari ile başlayan oy kullanma işlemi saat 16.00'da sandıkların kapanması ile sona erdi. İl Kadın Girişimciler Kurulu için iki listenin yarıştığı seçimde 33 kadın girişimci oy kullandı. 23 oy ile seçimi Mimar Hilal Acı'nın listesi kazandı. İl Genç Girişimciler seçimi ise tek liste halinde yapıldı. 37 genç ismin oy kullandığı seçimde Harun Paşahan ipi göğüsleyen isim oldu.
TOBB tarafından belirlenen seçim takvimine göre Mart ayının ilk haftasında İcra Komitesi üyelerinin oyları ile 81 ilde TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu ve TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu yeni başkanları seçilecek. - MALATYA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:12 Kaynak: İHA
Yerli Sürücüsüz Elektrikli Araç Yola Çıkmaya Hazır
Gelin Geldiği Köyde Topraksız Tarımın "Hanımağası" Oldu
Binali Yıldırım, Mutlu Evliliğin Formülünü Açıkladı: İtaat Et, Rahat Et
Bursa'daki Kazada Acı Haber...8 Aylık Hamile Kadın Bebeğini Kaybetti