Son Dakika Haberleri: Kadın ve genç girişimcilerin yeni başkanları belli oldu

Kadın ve genç girişimcilerin yeni başkanları belli oldu

1 saat önce

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Bursa Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi ile TOBB Bursa Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi görev dağılımı yapıldı.

Kadın ve genç girişimcilerin yeni başkanları belli oldu, System.String[]
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Bursa Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi ile TOBB Bursa Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi görev dağılımı yapıldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 05:35 

Bursa, Türkiye, Genç, Ekonomi
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