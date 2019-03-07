Kadın ve genç girişimcilerin yeni başkanları belli oldu
1 saat önce
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Bursa Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi ile TOBB Bursa Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi görev dağılımı yapıldı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Bursa
Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi ile TOBB Bursa Genç
Girişimciler Kurulu İcra Komitesi görev dağılımı yapıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 05:35
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