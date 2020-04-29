Kadın ve gençlerin SGK primlerinin devlet tarafından karşılanması talebi - Son Dakika

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Balıkesir Karesi ve Altıeylül İlçeleri Süt Üreticileri Birliği Başkanı Cihat Şimşek, yeni tip koronavirüs ile (Kovid-19) mücadele kapsamında üreticiye SGK prim desteği talebinde bulundu.

Şimşek, yazılı açıklamasında, üreticilerin hassas bir görev üstlendiklerini söyledi.

Üreticiler için SGK prim desteği isteyen Şimşek, "Süt başta olmak üzere gıda üretiminin ana zincirini oluşturan üreticilerimiz emeğinin karşılığını tam olarak alamamaktadır." dedi.

Şimşek, yaşam kalitelerinin arttırılmasına yönelik tedbirler ve SGK prim teşviklerinin en kısa sürede halledilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.