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Kadın ve gençlik merkezi öğrencilerinden kapanış programı

1 saat önce

Adıyaman Belediyesi Kadın ve Gençlik Merkezi'nin Kur-an'ı Kerim kursu öğrencileri sezon finali yaptı.

Kadın ve gençlik merkezi öğrencilerinden kapanış programı, System.String[]

Adıyaman Belediyesi Kadın ve Gençlik Merkezi'nin Kur-an'ı Kerim kursu öğrencileri sezon finali yaptı.


Minik öğrencilerin yaz tatilini verimli bir şekilde değerlendirebilmesi için Adıyaman Belediyesi tarafından Kadın ve Gençlik Merkezleri'nde hizmet veren Kur-an'ı Kerim kurslarında 3 ay boyunca eğitim gören öğrenciler, düzenlenen kapanış töreniyle kursu tamamladı.


Siteler Mahallesi Kadın ve Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Adıyaman Belediyesi Başkan Vekili Demirhan Seçilmiş, birim müdürleri, kadın ve gençlik merkezi yöneticileri ile veliler katıldı. Siteler Mahallesindeki merkez ile Bahçecik Mahallesi'nde bulunan sitilce Kadın ve Gençlik Merkezi'nden yaklaşık 150 öğrencinin mezuniyetinin kutlandığı törende birbirinden güzel etkinliklere imza atan öğrenciler, programa katılanlara güzel bir gün yaşattı.


Adıyaman Belediyesi Başkan Vekili Demirhan Seçilmiş, her yıl onlarca kursta binlerce öğrenciye verdiği eğitimlerle adından başarıyla söz ettiren Adıyaman Belediyesi bünyesindeki Kadın ve Gençlik Merkezi yöneticilerini kutlayıp, başarılı öğrencilere başarı belgelerini takdim etti. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 01:37 Kaynak: İHA
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