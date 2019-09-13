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Kadın ve gençlik merkezinde aşure etkinliği

24 dakika önce

Adıyaman Belediyesi Kadın ve Gençlik Merkezi'nde Muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenlendi.

Kadın ve gençlik merkezinde aşure etkinliği, System.String[]

Adıyaman Belediyesi Kadın ve Gençlik Merkezi'nde Muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenlendi.


Fatih, Siteler, Cumhuriyet ve Sitilce TOKİ Kadın ve Gençlik Merkezleri'nin, Muharrem ayı dolayısıyla düzenlediği aşure programı yoğun ilgi gördü.


Siteler Mahallesi Kadın ve Gençlik Merkezi bahçesinde düzenlenen etkinliğe Adıyaman Belediye Başkan Vekili Demirhan Seçilmiş, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Şerif Ayaz, birim müdürleri, kadın ve gençlik merkezi yöneticileri ile kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.


Belediye Başkan Vekili Demirhan Seçilmiş, Belediye Başkan Yardımcısı Şerif Ayaz ile Kadın ve Gençlik Merkezi Yöneticisi Yasemin Delibaş, doldurdukları aşureleri davetlilere ikram etti. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 04:51 Kaynak: İHA
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