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Son Dakika Güncel Kadın ve Gençlik Merkezinde Mevlid Kandili programı düzenlendi

Kadın ve Gençlik Merkezinde Mevlid Kandili programı düzenlendi

7 saat önce

Adıyaman Belediyesi Kadın ve Gençlik Merkezi'nde Mevlid Kandili dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kadın ve Gençlik Merkezinde Mevlid Kandili programı düzenlendi, System.String[]

Adıyaman Belediyesi Kadın ve Gençlik Merkezi'nde Mevlid Kandili dolayısıyla etkinlik düzenlendi.


Siteler Mahallesi Kadın ve Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Adıyaman Belediye Kadın ve Gençlik Merkezi Koordinatörü Yasemin Delibaş, Adıyaman İl Müftü Yardımcısı Hatun Özmen ile kursiyerler ve eğitmenler katıldı.


Kur'an-ı Kerim tilavetinin yapılıp, hadislerin okunduğu programın açılış konuşmasını yapan Kadın ve Gençlik Merkezi Koordinatörü Yasemin Delibaş, "Peygamber sevgisi, bir beşere duyulabilecek en ulvi sevgidir. Bu sevgi hak, hakikat, adalet ve ahlak yoludur. Rabbimiz, Efendimiz (SAV)'in bize emanet olarak bıraktığı ve sımsıkı sarılmamızı emrettiği Sünnet ve Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı sarılmamızı nasip etsin inşallah. Bu vesileyle alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz (SAV)'in dünyaya teşrifi dolayısıyla kutlanan Mevlid Kandilinin tüm İslam alemine birlik, beraberlik ve hayırlar getirmesini diliyor, hepinizin kandilini kutluyorum" diye konuştu.


Açılış konuşmasının ardından, Adıyaman İl Müftü Yardımcısı Hatun Özmen günün anlam ve önemine binaen 'Peygamberimiz ve Aile' konulu konferans verdi.


Konferansın sonunda, Kadın ve Gençlik Merkezi yöneticileri ve kursiyerleri tarafından hazırlanan 'Peygamber Köşe'sinde pasta kesilerek, programa katılanlara ikramda bulunuldu. - ADIYAMAN

Mevlid Kandili, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 04:54 Kaynak: İHA
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