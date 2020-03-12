"Kadın ve Toprak" sergisi

Anadolu Üniversitesi Fotoğrafçılık Kulübü Eskişehir Ticaret Borsası işbirliği ile "Kadın ve Toprak" temalı fotoğraf sergisi düzenledi.



Öğrenci Merkezi Fuaye Alanı'nda açılışı gerçekleşen sergiye Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Levent Eraslan, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Cem Işık, Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan ile çok sayıda girişimci, iş insanı ve öğrenci katıldı. Yoğun ilgi gören ve 88 fotoğraf eserinin yer aldığı sergi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlendi. Sergide Eskişehir Ticaret Borsası'nın bu yıl içerisinde düzenlediği fotoğraf yarışmasından seçkin eserler sergilendi. Emekçi kadınların göz önüne alınması ve kadının tarımdaki yeri ve rolünü göstermek amacıyla düzenlenen sergi, üniversitemiz Fotoğrafçılık Kulübü işbirliği ile Anadolu Üniversitesi çatısı altında birçok kişiye ulaşma fırsatı elde etti.



"Tarımın bel kemiği kadınlar, tıpkı toplumuzda olduğu gibi"



Fotoğrafçılık Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Nur Şişli, sergi hakkındaki düşüncelerini, "Öncelikle ben bir kadın olarak böyle bir sergide görev aldığım için çok mutluyum. Bu sergiyi duyduğumuzda hiç düşünmeden "evet bu işi yapmalıyız" dedik, fotoğrafları gördükçe de ne kadar doğru bir karar verdiğimizi anladık. Bu sergiyi okulumuza taşıdığımız ve bir nebze de olsa farkındalık oluşturduğumuz için çok mutluyuz. Bunun için ayrıca Eskişehir Ticaret Borsası'na teşekkür ediyoruz. Aslında tarımın bel kemiği kadınlar, tıpkı toplumumuzda olduğu gibi. Bu yüzden kadınları hep ileriye taşımamız gerektiğini düşünüyorum. Bütün kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" ifadeleri ile dile getirdi.



Sergide ayrıca Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan, Fotoğrafçılık Kulübü'ne sergide yer alan bazı eserleri hediye etti. - ESKİŞEHİR