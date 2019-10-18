Son Dakika Haberleri: Kadın voleybol takımı hafta sonu Merinos'u konuk edecek
Son Dakika Spor Kadın voleybol takımı hafta sonu Merinos'u konuk edecek

Kadın voleybol takımı hafta sonu Merinos'u konuk edecek

1 saat önce

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1. Ligi'nde Nevşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, haftasonu kendi evinde Merinos'u konuk edecek.

Kadın voleybol takımı hafta sonu Merinos'u konuk edecek, System.String[]

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1. Ligi'nde Nevşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, haftasonu kendi evinde Merinos'u konuk edecek.


Nevşehir'i Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Ligi'nde temsil eden Nevşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, ligin ikinci haftasında Merinos ile karşılaşacak. 20 Ekim 2019 Pazar günü saat 14.00'da başlayacak olan müsabaka Damat İbrahim Paşa Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanacak.


Geçtiğimiz hafta başlayan Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1. Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Kahramankazan Belediye ile karşılaşan Nevşehir Belediyespor, 20-25, 25-21, 9-25 ve 23-25'lik setlerle müsabakayı 3-1 kazanmış ve sezona 3 puan ile başlamıştı. - NEVŞEHİR

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Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:19 Kaynak: İHA
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