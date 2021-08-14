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Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Ebrar Karakurt'un kız arkadaşıyla yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı - Son Dakika

Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Ebrar Karakurt'un kız arkadaşıyla yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı

14.08.2021 15:35

Voleybol Takımımız'ın en önemli oyuncularından Ebrar Karakurt, takipçileri tarafından merak edilen kız arkadaşıyla paylaşım yaptı. Bu fotoğrafa adeta beğeni yağdı. Ebrar'ın arkadaşıyla küskün olduğu ve bunun barıştığını gösteren bir paylaşım olduğu şeklinde yorumlar yapıldı.

Başarılı voleybolcumuz Ebrar Karakurt'un paylaşımı Instagram'ı salladı. Tokyo Olimpiyatları'ndan sonra Milli Takım ile Avrupa Şampiyonası'nda da boy gösterecek Ebrar, merak edilen kız arkadaşıyla fotoğrafını paylaştı.

Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Ebrar Karakurt'un kız arkadaşıyla yaptığı paylaşıma beğeni yağdı

KISA SÜREDE ETKİLEŞİM YAĞDI

Ebrar'ın bu paylaşımı 16 saatte tam 163 bin beğeni aldı. Binlerce de yorum bırakıldı. İkilinin arasının küskün olduğu, bu fotoğrafın barışmayı sembolize ettiği şeklinde yorumlar yapıldı.

Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Ebrar Karakurt'un kız arkadaşıyla yaptığı paylaşıma beğeni yağdı

2000 DOĞUMLU

17 ocak 2000 doğumlu olan Ebrar Karakurt, dünya çapında en iyi oyuncular arasında gösteriliyor. Şu anda önünde Egonu, Boskovic, Haak gibi yıldızlar var ama Ebrar'ın zirveye çıkacağına dair görüş belirtenler de var.

Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Ebrar Karakurt'un kız arkadaşıyla yaptığı paylaşıma beğeni yağdı
Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Ebrar Karakurt'un kız arkadaşıyla yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı

Ebrar Karakurt, Milli Takım, Instagram, Tokyo, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Ebrar Karakurt'un kız arkadaşıyla yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı - Son Dakika Spor


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