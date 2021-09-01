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Kadın Voleybol Takımı'nın yarı finale yükselmesi sonrası İzmir Marşı'nın sansürlendiği iddiasına TRT'den yanıt geldi - Son Dakika

Kadın Voleybol Takımı'nın yarı finale yükselmesi sonrası İzmir Marşı'nın sansürlendiği iddiasına TRT'den yanıt geldi

01.09.2021 16:16

Kadın Voleybol Takımı'nın 3-0 yenerek yarı finale yükselmesi sonrası İzmir Marşı'nı okuduğu anların TRT'de yer almaması hakkında 'sansür' iddiaları gündeme geldi. TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı bu iddialara, "Bilinçli bir körlükle başarıya gölge düşürmeye çalışanları kınıyorum. Görüntüler Bulgaristan'daki yayıncı kuruluştan aktarılmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, hepimizin ortak paydasıdır ve kimsenin tekeli değildir" sözleri ile cevap verdi.

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, Kadın Voleybol Takımı'nın Polonya'yı 3-0 yendiği maçın ardından İzmir Marşı'nın yayınlanmadığına dair çıkan iddialara yanıt verdi.

İşte Zahid Sobacı'nın açıklaması:

2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde oynanan Türkiye – Polonya maçını TRT1'de milyonlarca kişi izledi. Büyük bir başarı gösteren millilerimizi kutluyorum. Bu başarıya TRT'nin İzmir Marşı'nı sansürlediği şeklinde mesnetsiz iddialarla, hatta bilinçli bir körlükle gölge düşürmeye çalışanları kınıyorum.

1- Türkiye-Polonya maçı Bulgaristan'da oynandığı için bu maçın resmi yayıncısı olarak Bulgaristan'daki yayın kuruluşundan verilen görüntüler TRT'ye iletilmiş ve herhangi bir kesintiye uğramadan TRT ekranlarına yansıtılmıştır.

2- Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın yayın formatı gereği her maç sonrası olduğu gibi Türkiye – Polonya maçı sonrasında da yayıncı kuruluş ekrana maça ilişkin detaylı grafikleri yansıtmıştır. Grafiklerin ekrana getirilmesi sırasında İzmir Marşı da alt ses olarak ekrana yansımıştır.

TRT'yi sansürcülükle suçlayıp, haksız ithamda bulunanların büyük bir kısmı yayıncılık dünyasında yer almakta ve bu görüntülerin Bulgaristan yayıncı kuruluşundan geldiğini adı gibi bilmektedir. Eğer çalıştığı alanla ilgili bir cahillik söz konusu değilse, bu tavır kutuplaşmadan beslenen habis bir ruha işaret etmektedir. Toplumun sinir uçları ile oynayarak, sosyal medyada etkileşim hevesine hapsolmanın kimseye faydası yoktur.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve değerlerimiz hepimizin ortak paydasıdır ve kimsenin tekelinde değildir.

Millilerimizin başarılarını TRT ekranlarından yayınlamaya ve hep birlikte ortak sevinç paydasında buluşmaya devam edeceğiz.

Kadın Voleybol Takımı'nın maçında İzmir Marşı'nın sansürlendiği iddiasına TRT'den cevap geldi
Kadın Voleybol Takımı'nın yarı finale yükselmesi sonrası İzmir Marşı'nın sansürlendiği iddiasına TRT'den yanıt geldi

Mustafa Kemal Atatürk, Bulgaristan, voleybol, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kadın Voleybol Takımı'nın yarı finale yükselmesi sonrası İzmir Marşı'nın sansürlendiği iddiasına TRT'den yanıt geldi - Son Dakika Spor


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