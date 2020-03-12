Kadın voleybol takımı Play-Off'u son maçta kaçırdı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kadın voleybol takımı Play-Off'u son maçta kaçırdı - Son Dakika Spor

Kadın voleybol takımı Play-Off'u son maçta kaçırdı

6 saat önce

Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde ilk sezonunu geçiren Berlin Döner Antalyaspor kadın voleybol takımı, play-off'u kıl payı kaçırarak başarılı bir sezonu geride bıraktı.

Kadın voleybol takımı Play-Off'u son maçta kaçırdı, System.String[]

Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde ilk sezonunu geçiren Berlin Döner Antalyaspor kadın voleybol takımı, play-off'u kıl payı kaçırarak başarılı bir sezonu geride bıraktı.


Bu sezon tarihinde ilk kez Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele etme hakkı elde eden Berlin Döner Antalyaspor, sezona kötü başlamış, küme düşme adayları arasında ilk sıralarda gösterilmişti. İlk 5 maçından yenilgiyle ayrılan, ardından yakaladığı galibiyet serisi ile basamakları birer birer tırmanan Filenin Akrepleri, normal sezonun son maçına play-off potasında girdi.


Play-Off son maçta kaçtı


12 takımın yer aldığı B Grubu'nda yer alan Berlin Döner Antalyaspor, son maçında deplasmanda Nevşehir Belediyespor ile karşılaştı. İki takımın mücadelesinden ev sahibi ekip galip çıkınca, aynı galibiyet sayısında olmalarına rağmen puan farkıyla play-off'a adını yazdıran taraf Nevşehir temsilcisi oldu. Berlin Döner Antalyaspor ise bu yenilgi ile sezonu tamamlamış oldu. İlk yılında hiç şans verilmemesine rağmen özellikle iç sahada galibiyetleri ile play-off potasına giren kırmızı beyazlılar, beklenenin üzerinde bir başarı ortaya koydu.


Berlin Döner Antalyaspor Voleybol Şube Sorumlusu Alp Özel, bütçe olarak kendilerinden çok daha güçlü takımlara karşı başa baş bir mücadele verdiklerini hatırlatarak, "Evimiz olan Antalya Spor Salonu'nda hiç yenilmedik. Özellikle desteğini hiç esirgemeyen taraftarlarımıza ve özveri ile mücadele veren teknik ekip ve sporcularımıza teşekkür ediyorum" dedi.


Baş Antrenör Gökhan Egeli ise ilk yıllarında lige ısındıklarını, ikinci yıllarında daha güçlü bir kadro ile Sultan Ligi şanslarını sonuna kadar zorlayacaklarını söyledi. - ANTALYA

voleybol, Berlin, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 03:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Genç kız, hastaneye gittiğine inanmayıp kendisini darp eden yurt müdüründen şikayetçi oldu
"Yanımdaki kadına baktın" dedi silahını çıkarıp kurşun yağdırdı KKTC'de ikinci koronavirüs vakası tespit edildi Rıdvan Dilmen'den maçların seyircisiz oynanmasına destek: Çok doğru bir karar

Son Dakika Haberleri
21:46 İsmet Taşdemir: "Kazanmak zorunda olduğumuz bir maçtı"
21:45 VakıfBank üst üste 8'inci kez yarı finalde
21:44 Futbol: TFF 1. Lig
21:40 Leicester City'de Ricardo Pereira sezonu kapattı!
21:40 Ahmet Nur Çebi'den seyircisiz oynama kararı hakkında açıklama!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 21:49:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kadın voleybol takımı Play-Off'u son maçta kaçırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]