Kadın voleybol takımımız Mardin Büyükşehir Başak Spor'u konuk ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadın voleybol takımımız Mardin Büyükşehir Başak Spor'u konuk ediyor - Son Dakika

Kadın voleybol takımımız Mardin Büyükşehir Başak Spor'u konuk ediyor

17 dakika önce

Nevşehir Belediye Spor Kadın Voleybol Takımı, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 1. Ligi'nin 16. haftasında kendi evinde Mardin Büyükşehir Başak Spor ile karşılaşacak.

Kadın voleybol takımımız Mardin Büyükşehir Başak Spor'u konuk ediyor, System.String[]

Grubunda son iki haftayı galibiyetle kapatan ve Play-off için iddialı bir duruma gelen Nevşehir Belediye Spor Kadın Voleybol Takımı, Mardin Büyükşehir Başak Spor'u bugün Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda konuk edecek.

Saat 14.00'da başlayacak olan müsabakayı kazanarak zirve iddiasını sürdürmek isteyen kırmızı beyazlı ekipte, takım kaptanı Deniz Hakyemez, tüm sporseverleri Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'na davet etti.

Kırmızı beyazlı taraftarların da desteği ile bu zorlu müsabakayı kazanmak istediklerini belirten tecrübeli oyuncu, "Geride kalan haftalarda artık her maç bizim için bir final. Play-off için en önemli rakiplerimizden biri olan Mardin'i yenerek yolumuza devam etmek istiyoruz. Her zaman olduğu gibi bu maçta da en büyük kozumuz taraftarlarımız olacak. Onların desteği ile galibiyet serimizi sürdüreceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Oldukça çekişmeli bir mücadeleye sahne olması beklenen müsabaka öncesinde Voleybol Kadınlar 1. Ligi B Grubunda Nevşehir Belediye Spor 8 galibiyetle 3. sırada yer alırken rakibi Mardin Büyükşehir Başak Spor aynı galibiyet sayısıyla 6. sırada yer alıyor.

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Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 08:44 Kaynak: Bültenler
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