Kadın voleybol takımları, şiddete dikkati çekmek amacıyla karşılaştı - Son Dakika

Enez ve İpsala kadın voleybol takımları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen müsabakada karşılaştı.

"Kadına şiddete karşı bir el de sen kaldır" sloganıyla düzenlenen voleybol karşılaşmasını izleyen Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş ve İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, kadınlara karşılaşma öncesi başarı diledi.

Beraberlikle sonuçlanan karşılaşma sonrası her iki takıma da kupa verildi.

Kaymakamlar Göktaş ve Güngör, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.