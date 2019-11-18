Kadın voleybolcular diyabete pankartla dikkati çekti

Vestel Venus Sultanlar Ligi'ndeki voleybol takımları, 9. hafta maçları öncesinde Sağlık Bakanlığının hazırladığı "Tip 2 Diyabeti Önleyebilirsin" sloganlı pankart açtı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre kadın voleybolcular, Sağlık Bakanlığının Tip 2 diyabetten korunmaya dikkati çekmek için hazırladığı farkındalık faaliyetlerine destek verdi.

Bu kapsamda, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında oynanan maçlarda Beşiktaş, VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA, Karayolları, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe Opet, Nilüfer Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta ve Atlasglobal Yeşilyurt oyuncuları, Bakanlığın hazırladığı "Tip 2 Diyabeti Önleyebilirsin" pankartlarıyla sahaya çıktı.