Son Dakika Haberleri: Kadın Voleybolcular Minikleri Fileyle Tanıştırdı

Kadın Voleybolcular Minikleri Fileyle Tanıştırdı

53 dakika önce

Altınbaş Çocuk Üniversitesi ve Altınbaş Üniversitesi Yeşilyurt Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı işbirliğiyle; ilköğretim çağındaki çocukları sporla tanıştırmayı, sporun önemini kavratmayı hedefleyen Voleybol Atölyeleri'nin ilki gerçekleşti.

Kadın Voleybolcular Minikleri Fileyle Tanıştırdı, System.String[]
Altınbaş Çocuk Üniversitesi ve Altınbaş Üniversitesi Yeşilyurt Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı işbirliğiyle; ilköğretim çağındaki çocukları sporla tanıştırmayı, sporun önemini kavratmayı hedefleyen Voleybol Atölyeleri'nin ilki gerçekleşti.

Altınbaş Üniversitesi Yeşilyurt Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı oyuncuları, Osman Zeki Üngör İlköğretim Okulu öğrencileriyle buluştu. Önce çocuklarla birlikte formaları tasarlayan, oyuncular ardından onlarla voleybol oynadı. Üniversitenin Mahmutbey Yerleşkesi'nde düzenlenen etkinlik, minik çocuklarla profesyonel voleybolcuları bir araya getirdi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, çocuklar önce Altınbaş Üniversitesi Yeşilyurt Spor Kulübü Bayan Voleybol Takımı oyuncularıyla giyecekleri formaları tasarladılar. Ardından filede buluşan çocuklar, voleybola dair tüm detayları profesyonel oyunculardan öğrendi.

"İLGİ BEKLEDİĞİMDEN ÇOK FAZLAYDI"

Altınbaş Üniversitesi Yeşilyurt Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Gülşah Deniz 'Çocuklara voleybol sporunu sevdiren bu etkinlikte olmaktan dolayı çok mutluyum' diyerek şöyle devam etti:

'Çok güzel bir etkinlik oldu. Burada çocuklara voleybolu sevdirmek, sporu sevdirmek, spora başlamak için fiziğin, boyun ve kilonun çok öneminin olmadığını anlatmak bizim için zevkti. Biz de voleybola başladığımızda onların yaşlarındaydık. Çocukların voleybola ilgisi benim beklediğimden daha fazlaydı. İçten sorular geldi. Kuralları sordular, her şeye hakim olduklarını gördüm. Onların da içlerinde sporun olduğunu düşünüyorum." 7 yaşında voleybola başladığını belirten Gülşah Deniz, aile desteğinin önemine dikkat çekerek şu  tavsiyelerde bulundu: "Çocuklarının yanlarında olsunlar ve onları antrenmanlara götürsünler. Voleybolda başarı olmuyorsa yüzmeye, o olmuyorsa basketbola yönlendirsinler. Ama çocuk muhakkak bir sporla ilgilensin. Yeteneği olan çocuk kendini belli ediyor. Çocuklarının yanlarında olsunlar."

"BU BİR 'SOSYAL ZORUNLULUK' PROJESİ"

Altınbaş Üniversitesi Kurumsal İletişim Daire Başkanı Zeynep Kaya ise çocukları sporla tanıştırmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Yeşilyurt Spor Kulübü ile ana sponsorluğumuz kapsamında kadın voleybolcularımızla çocuklarımızı bir araya getirdik. Bu bir sosyal sorumluluk projesi aslında ama biz bunu sosyal zorunluluk olarak görüyoruz. Yaşadığımız topluma bir fayda sağlamayı üniversitemiz olarak biz de amaç edindik. Bu kapsamda devlet okulundaki miniklerimizi voleybol sporuyla tanıştırdık. Bunun da mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, çocuklar voleybolu yetenekli isimlerden öğrenmenin mutluluğunu yaşadı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:40 Kaynak: DHA

Yeşilyurt, voleybol, Güncel
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