Kadın voleybolcular yarı finalde

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 FIVB Uluslar Ligi final etabında A Grubu'ndaki ikinci maçında İtalya
'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi. Türkiye
Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin'in Nanjing
kentinde düzenlenen final etabında milli takım, A Grubu'ndaki ikinci maçında İtalya ile karşı karşıya geldi.
Rakibini 25-21, 25-15 ve 25-21'lik set sonuçlarıyla 3-0 mağlup eden milliler, 2'de 2 yaparak grubunu ilk sırada tamamladı.
Uluslar Ligi'nde üst üste iki yıldır finallere yükselmeyi başaran milli takım, dünyanın en iyi 4 takımı arasına adını yazdırdı.
A Milli Takım'ın yarı finaldeki rakibi, yarın oynanacak ABD- Brezilya
karşılaşmasının ardından belli olacak.
Milliler, yarı final karşılaşmasını 6 Temmuz Cumartesi günü TSİ 10.00'da oynayacak.