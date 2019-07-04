Son Dakika Haberleri: Kadın voleybolcular yarı finalde
Son Dakika Spor Haber

Kadın voleybolcular yarı finalde

46 dakika önce

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 FIVB Uluslar Ligi final etabında A Grubu'ndaki ikinci maçında İtalya'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Kadın voleybolcular yarı finalde, System.String[]
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 FIVB Uluslar Ligi final etabında A Grubu'ndaki ikinci maçında İtalya'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin'in Nanjing kentinde düzenlenen final etabında milli takım, A Grubu'ndaki ikinci maçında İtalya ile karşı karşıya geldi.
Rakibini 25-21, 25-15 ve 25-21'lik set sonuçlarıyla 3-0 mağlup eden milliler, 2'de 2 yaparak grubunu ilk sırada tamamladı.
Uluslar Ligi'nde üst üste iki yıldır finallere yükselmeyi başaran milli takım, dünyanın en iyi 4 takımı arasına adını yazdırdı.
A Milli Takım'ın yarı finaldeki rakibi, yarın oynanacak ABD- Brezilya karşılaşmasının ardından belli olacak.
Milliler, yarı final karşılaşmasını 6 Temmuz Cumartesi günü TSİ 10.00'da oynayacak.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 05:23 Kaynak: AA
voleybol, İtalya, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Güney Kıbrıs'ta kadın cinayetlerine 'kırmızı ayakkabılı' protesto Amsterdam'ın ünlü sokağında genelevlerin kapatılması gündemde! Metrobüste kadına şiddet kamerada Adliyeden kaçan kadın hükümlü, otogarda yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 18:09:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadın voleybolcular yarı finalde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]