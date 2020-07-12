Kadın yarışmacı 100 erkeklere taş çıkararak, en büyük balığı yakaladı - Son Dakika

Kadın yarışmacı 100 erkeklere taş çıkararak, en büyük balığı yakaladı

Kadın yarışmacı 100 erkeklere taş çıkararak, en büyük balığı yakaladı 100 erkek yarışmacı arasında 37 santimetrelik yakalığı turna balığı ile 1'inci oldu Bu yıl 3'üncü düzenlenen Turna Balığı Yakalama Yarışmasında bayan yarışmacı 1'inci oldu Bilecik Belediyesi bu yıl 3'üncü düzenlenen Turna...

Kadın yarışmacı 100 erkeklere taş çıkararak, en büyük balığı yakaladı

Survivor'da büyük final öncesi adaya veda eden isim Berkan oldu
Rıdvan Dilmen'den 3 büyükler için çarpıcı itiraf: Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yine yardım istemişler
Ayasofya'nın ibadete açılması sonrası Yunanistan'da Türk ürünleri için boykot çağrısı yapıldı

100 erkek yarışmacı arasında 37 santimetrelik yakalığı turna balığı ile 1'inci oldu

Bu yıl 3'üncü düzenlenen Turna Balığı Yakalama Yarışmasında bayan yarışmacı 1'inci oldu

BİLECİK - Bilecik Belediyesi bu yıl 3'üncü düzenlenen Turna Balığı Yakalama Yarışmasında 100 erkek arasından 37 santimetrelik yakalığı turna balığını yakalayan bayan yarışmacı 1'inci oldu

Pelitözü Gölpark'ta düzenlenen etkinlik için Cumartesi gecesi Bilecik'e gelerek, geceyi kamp kurarak, geçiren doğa severler, Pazar günü gerçekleştirilen yarışmada yakaladıkları balıkları daha sonra tekrar göle bıraktı. Sakarya'dan Kütahya'ya, İstanbul'dan Eskişehir'e 100'ün üstünde doğa severin katıldığı 3. Turna Balığı yarışması ile Bilecik'in doğal güzellikleri tanıtıldı. Çocukların da aileleriyle birlikte katıldığı etkinlikte renkli görüntüler yaşanırken aynı zamanda Bilecik'in doğal güzellikleri paylaşıldı.

"Bilecik'in güzelliklerini duyurmaya devam edeceğiz"

Etkinliğe katılarak, doğaseverler ile bir araya gelen Belediye Başkanı Semih Şahin, "Bilecik'in güzelliklerini duyurmaya devam edeceklerini belirterek, "Ben öncelikle birçok şehirden ilimize gelen konuklarımıza teşekkür ediyorum. Bilecik'in doğal güzelliklerini duyurmayı amaçladığımız bu etkinliği, pandemi nedeniyle geniş kapsamlı yapamadık. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha büyük ve festival havasında gerçekleştirilecek bir etkinlik olarak tekrar gerçekleştiririz" ifadelerini kullandı.

Birinciliği bayana verdi

Başkan Şahin, konuşmasının ardından standart limit altında olmasına rağmen dereceye giren balıkçılardan Aysel Araç, İsmail Keçeci 37 santimetrelik turna balığı yakaladılar. Birinciliği 2 yarışmacı paylaşırken, İsmail Keçeci birinciliği Aysel Araç verdi. Kendisi ikinciliği tercih ederken, üçüncü Özcan Topal oldu. Dereceye girenlere olta takımı ve malzemelerinden oluşan ödüllerini takdim etti.

Başkan Şahin, etkinliğe katılan çocuklara da balıkçılık malzemelerinden oluşan hediyeler vererek, fotoğraf çektirdi. Yarışmacılar da düzenlenen etkinlikten duydukları memnuniyeti belirterek, Başkan Şahin ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Başkan Yardımcısı Özgür Algın ve birim müdürlerinin de katıldığı etkinlik, konuklara pide ve ayran ikramı ile sona erdi.

Pelitözü, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 18:53 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kadın yarışmacı 100 erkeklere taş çıkararak, en büyük balığı yakaladı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

00:35 Survivor'da büyük final öncesi adaya veda eden isim Berkan oldu 00:16 Rıdvan Dilmen'den 3 büyükler için çarpıcı itiraf: Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yine yardım istemişler 00:07 Ayasofya'nın ibadete açılması sonrası Yunanistan'da Türk ürünleri için boykot çağrısı yapıldı 23:53 Bulgaristan'da kontrolden çıkan tır 5 aracı biçti: 6 ölü, 5 yaralı 23:20 Mert Hakan Yandaş, F.Bahçe maçı sonrası isyan etti: İçeriden bize inanmayanlara selam olsun 23:19 Bakan Koca, bir kez daha uyardı: Bir hafta sonrasının vaka tablosu bugünden hazırlanıyor 22:30 İspanyol basını, Galatasaray'ın Arda Turan ile 1+1 yıllığına anlaştığını yazdı 22:30 Kayıt parası ile velileri dolandırmakla suçlanan okul yöneticisi tutuklandı 22:09 Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hıristiyanın da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur 21:01 Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü 20:05 Hatayspor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlandı 19:26 Meteoroloji, 10 il için sağanak yağış uyarısında bulundu 17:33 Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı 16:47 Karacabey Belediyespor takım otobüsü şoförü, sokak ortasında 15 kez bıçaklanarak öldürüldü 16:38 Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
Survivor'da büyük final öncesi adaya veda eden isim Berkan oldu
00:35
Rıdvan Dilmen'den 3 büyükler için çarpıcı itiraf: Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yine yardım istemişler
00:16
Ayasofya'nın ibadete açılması sonrası Yunanistan'da Türk ürünleri için boykot çağrısı yapıldı
00:07
Bulgaristan'da kontrolden çıkan tır 5 aracı biçti: 6 ölü, 5 yaralı
23:53
Mert Hakan Yandaş, F.Bahçe maçı sonrası isyan etti: İçeriden bize inanmayanlara selam olsun
23:20
Bakan Koca, bir kez daha uyardı: Bir hafta sonrasının vaka tablosu bugünden hazırlanıyor
23:19
İspanyol basını, Galatasaray'ın Arda Turan ile 1+1 yıllığına anlaştığını yazdı
22:30
Kayıt parası ile velileri dolandırmakla suçlanan okul yöneticisi tutuklandı
22:30
Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hıristiyanın da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur
22:09
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
21:01
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2020 01:23:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kadın yarışmacı 100 erkeklere taş çıkararak, en büyük balığı yakaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]