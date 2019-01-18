Son Dakika Haberleri: Kadın Yasal Hakları Eğitimleri

Kadın Yasal Hakları Eğitimleri

1 saat önce

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Samsun Temsilciliği Hukuk Komisyonunca kursiyerlere yönelik kadın yasal hakları eğitimi verildi.

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Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Samsun Temsilciliği Hukuk Komisyonunca kursiyerlere yönelik kadın yasal hakları eğitimi verildi.

KADEM Samsun Temsilciliğince Hukuk Komisyonu, KADEM Genel Merkez ve diğer tüm temsilciliklerce kadınlara yönelik kadın yasal hakları eğitimi düzenlendi. KADEM Samsun Temsilciliği Hukuk Komisyonu Başkanı Avukat Tuba Rana Antep ve üye Avukat Sümeyye Kurt tarafından verilen eğitimi katılımcılar ilgiyle takip etti. Program sonrası katılımcılar avukatlara sorular yöneltti.

"Daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyoruz"

KADEM Samsun Temsilcisi Meral Kıvırcı, açıldıkları günden bu yana geçen 2 buçuk yıllık sürede gerek il merkezinde gerekse ilçelerde gerçekleştirdikleri sürekli eğitimlerle çok sayıda kadına ulaştıklarını söyledi. Bu alandaki bilgi eksikliğini sahada oldukça daha iyi anladıklarını ifade eden Kıvırcı, kadınları hukuki süreçler konusunda bilgilendirmeyi ve daha geniş kitlelere ulaşmayı hedeflediklerini aktardı.

Kadın yasal hakları eğitimi ne içeriyor

Kadem Genel Merkez Hukuk Komisyonu tarafından planlanan ve ülke genelinde temsilcilik bulunan bütün illerde süreklilik arz edecek şekilde ücretsiz olarak verilen kadın yasal hakları eğitimi, Türk Medeni Kanunu, İş Kanunu, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında kadınların yasal hakları ile ilgili bilgilendirme içeriyor. Ayrıca, kadınların özellikle aile hayatında karşılarına çıkan sorunlarla nasıl başa çıkabilecekleri, şiddetle karşılaşmaları durumunda nerelere, nasıl başvuruda bulunabilecekleri konusunda temel bilgilendirmeler yapılıyor. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:18 Kaynak: İHA

Samsun, Güncel
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