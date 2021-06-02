Kadın yazılım geliştiriciler dünyadaki yazılım işlerinin yüzde 10'undan azını alabiliyor - Son Dakika

Kadın yazılım geliştiriciler dünyadaki yazılım işlerinin yüzde 10'undan azını alabiliyor

Veriler, kadınların dünya genelinde yazılım işlerinin yüzde 10'undan daha azını alabildiğini gösteriyor.

Veriler, kadınların dünya genelinde yazılım işlerinin yüzde 10'undan daha azını alabildiğini gösteriyor. Exceptionly Kurucu Ortağı Ergül Çivi, "Hayatın her alanında olduğu gibi yazılım sektöründe de kadınların güçlenmesini sağlamak zorundayız. Öte yandan insan kaynakları ekiplerinin yeni nesil yeteneklere ulaşmakta zorlandığını da kabul etmeliyiz" dedi.

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Cinsiyet eşitsizliğinin kronikleştiği sektörlerin başında yazılım teknolojileri geliyor. Yazılım geliştiricilerle şirketleri buluşturan yerli girişim Exceptionly'nin derlediği verilere göre kadınlar, dünya genelinde yazılım işlerinin yüzde 10'undan daha azını alabiliyor. Yazılım mühendisliği alanında bu oranın yüzde 15, bulut bilişim alanında ise yüzde 12 olduğu görülüyor. Daha önce dünya devleri Microsoft ve Spotify'da yöneticilik yapan ve geçtiğimiz günlerde Kurucu Ortak ve Operasyonlardan Sorumlu Başkan (COO) olarak Exceptionly'de göreve başlayan Ergül Çivi, konuya ilişkin "Yazılım endüstrisinde toplumsal cinsiyet eşitliği verileri fazlasıyla üzücü ve ne yazık ki iyiye doğru da gitmiyor. Hayatın her alanında olduğu gibi yazılım sektöründe de kadınların güçlenmesini sağlamak zorundayız. Öte yandan onlarca teknolojinin, yüzlerce kütüphanenin bulunduğu, her gün değişen ve gelişen yazılım teknolojileri dünyasında pek çok şirketin mevcut insan kaynakları ekiplerinin yeni nesil yeteneklere ulaşmakta zorlandığını da kabul etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

GLOBAL ŞİRKETLERDEKİ DENEYİMİNİ KADIN YAZILIMCILAR İÇİN KULLANACAK

Exceptionly olarak yazılım sektöründe yetenek avcılığı yaparak kabiliyetlerin ve işe uygunluğun küresel ölçekte değerlendirilmesini sağladıklarını belirten Ergül Çivi, "Aynı zamanda ABD başta olmak üzere Kanada, İngiltere ve Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerle yazılım geliştiricileri buluşturuyoruz. Mühendisten-mühendise işe alım deneyimi adını verdiğimiz bir yapı kurduk.Bugün şirketleri 170 ülkede 2 milyonun üzerinde sınanmış yazılım geliştiriciye ulaştırabiliyoruz. Bu sayı dünya genelindeki 24,5 milyon yazılımcının %10'una tekabül ediyor. Şimdi ise kadın yazılım geliştiricilerin önünü açmak bu alanda da maalesef giderek derinleşen eşitsizliklerin giderilmesi için önemli bir başlangıç yapma zamanı" diye konuştu.

"TEKNOLOJİ BÜTÇELERİNİN YÜZDE 85'İ ARACILARA GİDİYOR"

Şirketlerin ürün başarısını garanti altına almak için yazılım yeteneğine yatırım yaptığını ancak çoğu zaman fayda maliyet dengesinin sürdürülemez hale geldiğine de değinen Ergül Çivi, "Yazılım geliştiricilerine gitmesi gereken teknoloji bütçelerinin yüzde 85 gibi büyük bir kısmı yetenekli profesyoneller yerine, dış kaynak şirketlerine gidiyor. Biliyoruz ki büyük veri ve yapay zekayla güçlendirilmiş, objektif ve adil işe alım sınavları olmaksızın küresel anlamda başarılı olmak imkansız. Yazılım mühendisliğinde ise karar vericilerin genellikle çok net ihtiyaçları var. Buna rağmen verimsiz aday ve mülakatlarla zaman kaybediyorlar. Exceptionly olarak bu noktada da şirketlere destek veriyor, müşterilerimizin operasyonel yükünü azaltıp işe alım süreçlerini hızlandırmanın yanında küresel yeteneklere ulaşma imkanıyla yüzde 50'nin üzerinde maliyet avantajı sağlıyoruz" dedi.


Microsoft, Spotify, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 10:31 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Kadın yazılım geliştiriciler dünyadaki yazılım işlerinin yüzde 10'undan azını alabiliyor - Son Dakika Ekonomi
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