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Kadın yelkenciler, barış için ege'ye yelken açtı

10 saat önce

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 20 kadın yelkenci Dünya Barış Günü kapsamında 3 tekne ile Yunan adalarına gitmek üzere Ege'ye açıldı.

Kadın yelkenciler, barış için ege'ye yelken açtı, System.String[]
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 20 kadın yelkenci Dünya Barış Günü kapsamında 3 tekne ile Yunan adalarına gitmek üzere Ege'ye açıldı. Kadın yelkenciler, Yunanistan'a yaptıkları seyahatin barış amacıyla olduğunu söyledi.
Deniz Tutkusu Seyirde Kadın Yelkenci Grubu, başka kadın yelkencilerin de katılımıyla Yurtta barış, dünyada barış sloganı ile yeni bir seyre çıktı. 5 gün sürecek Barışa Yelken etkinliğinde, Tutkumm, Nora ve Nil isimli 3 yelkenli tekneyle Kilimli ( Kalimnos) Leros, ve Lipsi adalarını kapsayan yaklaşık 120 millik seyir yapacak olan kadınlar gittikleri adalarda barış ve dostluk mesajları verecek. Tutkumm isimli 13 metrelik teknenin kaptanı ve ekip lideri Neşe Hasipek, birlikte seyir yaptıkları kadın yelkencilerin sayısının arttığını belirterek, "Yunan adalarına gidiyoruz. Bunu geleneksel hale getirmek istiyoruz. Lipsi'de 2 gün kalacağız. Orada fotoğraf sergisi açan bir arkadaşımıza da destek olacağız. Kilimli adasında ise bizi karşılayacaklar ve birlikte barış mesajları vereceğiz, Ege'nin bir barış ve dostluk denizi olmasını istiyoruz, bunu yelken sporuyla yaygınlaştırılmasını sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağız adın yelkenci sayısınında artması bu yolda önemli adımlar attığımızı gösteriyor" dedi. Kadın yelkenciler Milta Marina'dan start alarak Ege'ye açıldı.


Ege, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 12:28 Kaynak: DHA
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