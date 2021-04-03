Kadın yere yatırdığı erkeği 'paramı ver diye' dövdü - Son Dakika

Kadın yere yatırdığı erkeği 'paramı ver diye' dövdü

ANTALYA - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kadın,"altınlarımı, paramı ver" diye bağırarak yere yatırdığı erkeği darp ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Gebizli Mahallesinde meydana geldi. Bir apartmanın dışında yol kenarında bir kadın ve bir erkek henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Kimliği belirsiz kadın ve erkeğin tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Kadın kavgada erkeği yere yatırıp ve üzerine oturarak, 'paramı ver' diye darbetti. Bir vatandaş çiftin yanına gelse de kavgayı ayıramadı. Vatandaşların,'polis geliyor' sözleriyle kadın ve erkek ayrılıp bölgeden uzaklaştı. Ayağa kalkan kadın uzaklaşırken,'altınlarımı ver' dediği duyuldu. Erkeğin darbedilme anları çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.