Kadın Yiyen 4.5 Metrelik Katil Timsaha 3 Saat Süren Yakalama Operasyonu
14 dakika önce
Endonezya'da bir kadını öldüren 4,5 metrelik timsah, asker ve polislerin de katıldığı 3 saat süren bir operasyonun ardından tutulduğu yerden koruma alanına taşındı.
Endonezya'da bir kadını öldüren 4,5 metrelik timsah, asker ve polislerin de katıldığı 3 saat süren bir operasyonun ardından tutulduğu yerden koruma alanına taşındı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:43
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