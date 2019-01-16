Kadın Yiyen 4.5 Metrelik Katil Timsaha 3 Saat Süren Yakalama Operasyonu

Endonezya'da bir kadını öldüren 4,5 metrelik timsah, asker ve polislerin de katıldığı 3 saat süren bir operasyonun ardından tutulduğu yerden koruma alanına taşındı.

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Endonezya'da bir kadını öldüren 4,5 metrelik timsah, asker ve polislerin de katıldığı 3 saat süren bir operasyonun ardından tutulduğu yerden koruma alanına taşındı.

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