Son Dakika Haberleri: Kadın Yiyen 4.5 Metrelik Katil Timsaha 3 Saat Süren Yakalama Operasyonu

Kadın Yiyen 4.5 Metrelik Katil Timsaha 3 Saat Süren Yakalama Operasyonu

14 dakika önce

Endonezya'da bir kadını öldüren 4,5 metrelik timsah, asker ve polislerin de katıldığı 3 saat süren bir operasyonun ardından tutulduğu yerden koruma alanına taşındı.

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Endonezya'da bir kadını öldüren 4,5 metrelik timsah, asker ve polislerin de katıldığı 3 saat süren bir operasyonun ardından tutulduğu yerden koruma alanına taşındı.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:43 

Dünya
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