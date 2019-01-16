Son Dakika Haberleri: Kadın Yiyen 4.5 Metrelik Katil Timsaha 3 Saat Süren Yakalama Operasyonu

Kadın Yiyen 4.5 Metrelik Katil Timsaha 3 Saat Süren Yakalama Operasyonu

10 dakika önce

Kadın yiyen 4.5 metrelik katil timsaha 3 saat süren yakalama operasyonu.

Kadın yiyen 4.5 metrelik katil timsaha 3 saat süren yakalama operasyonu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:46 Kaynak: Youtube

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