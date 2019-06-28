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Kadın yol ortasında pompalı tüfekle öldürüldü

1 saat önce

Sancaktepe Paşaköy Şile Bağlantı Yolu'nda bir kadın yol ortasında pompalı tüfekle öldürüldü.

Kadın yol ortasında pompalı tüfekle öldürüldü, System.String[]
Sancaktepe Paşaköy Şile Bağlantı Yolu'nda bir kadın yol ortasında pompalı tüfekle öldürüldü. Polis cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:55 Kaynak: İHA
Sancaktepe, Güncel
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