Kadın yol ortasında pompalı tüfekle öldürüldü
1 saat önce
Sancaktepe Paşaköy Şile Bağlantı Yolu'nda bir kadın yol ortasında pompalı tüfekle öldürüldü.
Sancaktepe Paşaköy Şile
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:55 Kaynak: İHA
Bağlantı Yolu'nda bir kadın yol ortasında pompalı tüfekle öldürüldü. Polis
cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.
(İHA)
Talihsiz kadın, yol ortasında başından vurularak öldürüldü
70 yaşındaki kadın, tartıştığı kızına tokat atınca gözaltına alındı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyedeki ilk atamalarını gerçekleştirdi
ABD'li oyuncu Steven Seagal Türkiye'de